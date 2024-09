Maroc: Les initiatives de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif ont laissé une 'grande empreinte' dans la Ville Sainte (ministre palestinien)

Tunis — Les interventions et initiatives de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au cours des 25 dernières années ont laissé une "grande empreinte" dans la Ville Sainte, a affirmé, jeudi à Tunis, le ministre palestinien des affaires d'Al-Qods, Ashraf Hassan Abbas Al-Awar.

L'Agence a joué un rôle "efficace" dans les secteurs de l'enseignement et de la santé à Al-Qods, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, en marge d'une conférence sur "la réalité de l'éducation à Al-Qods", tenue au siège de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO).

Le ministre palestinien a appelé les autres pays à suivre l'exemple du Maroc à travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif qui, sous la supervision de SM le Roi Mohammed VI, acquiert des biens immobiliers pour construire de nouvelles écoles dans la Ville Sainte et réhabilite d'autres déjà existantes, expliquant que de telles initiatives soutenant l'éducation à Al Qods contribueront à garantir la poursuite de l'enseignement dispensé aux élèves palestiniens selon les curricula palestiniens.

De son côté, le directeur de l'éducation et de l'enseignement à Al-Qods, Samir Jibril, a relevé, dans une déclaration similaire, que les "excellentes initiatives" entreprises par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit de l'enseignement dans la Ville Sainte ont eu un impact important, qu'il s'agisse de l'acquisition de bâtiments en vue de les transformer en écoles, de la construction de nouvelles écoles ou encore de la création de salles de cours supplémentaires et l'entretien des écoles existantes.

Le responsable palestinien a, par ailleurs, salué les activités éducatives et récréatives organisées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par l'Agence au profit des élèves maqdessis, notamment les colonies de vacances au Maroc.

Il a, en outre, fait remarquer que le secteur de l'enseignement dans la Ville Sainte fait face à une "attaque féroce" à travers des menaces et des sanctions imposées aux enseignants et aux étudiants utilisant des livres palestiniens, citant à cet égard les fermetures récurrentes de la bibliothèque de l'éducation et de l'enseignement et les agissements qui empêchent les étudiants et les enseignants d'entrer en la ville (mur de séparation, checkpoints, ...).

Lors de l'ouverture de cette conférence, le directeur de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, avait souligné que les interventions de l'Agence dans le domaine de l'enseignement à Al Qods visent à soutenir le système éducatif, en convergence avec les efforts des partenaires palestiniens dans le but de préserver l'identité nationale et le récit historique authentique de la Palestine, et en concomitance avec les actions entreprises pour améliorer l'environnement éducatif au sein des écoles et des universités.