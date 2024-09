Maroc: Province de Tétouan - Engagement constant de l'INDH pour la promotion du préscolaire

Tétouan — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) accorde une grande attention à la promotion de l'enseignement préscolaire au niveau de la province de Tétouan, en particulier en milieu rural.

Cet engagement sans faille de l'INDH a permis de lancer plusieurs projets relatifs à l'accès des enfants à l'éducation et à la promotion de l'enseignement préscolaire, notamment la création d'unités de l'enseignement préscolaire dans toutes les communes relevant de la province.

Les efforts considérables déployés par l'INDH, dans le cadre de la troisième phase, pour renforcer la généralisation du préscolaire au niveau de la province de Tétouan ont été couronnés par la création de 42 unités préscolaires durant la période 2019-2023. Ces établissements ont été créés dans toutes les communes de la province, en vue de généraliser l'accès à l'enseignement préscolaire et de lutter contre le décrochage scolaire, notamment chez les filles.

Ces unités, créées et équipées par l'INDH dans le cadre de son programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", bénéficient à plus de 12.000 enfants, qui font leurs premiers pas à l'école, sous l'encadrement de 497 éducatrices.

Ces projets, réalisés dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS), qui assure la gestion de ces établissements, s'assignent pour objectifs de généraliser l'offre préscolaire dans les différentes communes de la province, promouvoir la qualité de l'offre préscolaire, améliorer les conditions de scolarisation des enfants, encourager l'accès à l'école primaire et de renforcer la prise de conscience quant à l'importance de l'enseignement préscolaire.

Parmi ces projets phares figure le complexe préscolaire Al Andalous au quartier Sidi El Bahrouri à Tétouan, qui comprend 7 salles de classe, soit 14 classes préscolaires, avec une capacité d'accueil de plus de 350 enfants, ainsi qu'une salle multimédias, des espaces de jeux et autres installations. Cette unité a nécessité une enveloppe budgétaire d'environ 5 millions de dirhams (construction et équipement), mobilisée par l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service programme Impulsion du capital humain des générations montantes à la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Tétouan, Younes Yeflah Amrani, a souligné que l'enseignement préscolaire revêt une importance capitale, puisqu'il s'agit d'un axe fondamental dans l'écosystème éducatif, et conditionne le bon déroulement du parcours éducatif de l'enfant.

M. Yeflah Amrani a, à cet égard, affirmé que l'enseignement préscolaire constitue un levier clé qui donne une forte impulsion à l'enfant, lui permettant de réussir son intégration dans l'enseignement primaire et de maîtriser les connaissances de base, ainsi que de faciliter son parcours scolaire au cycle secondaire.

Il a relevé que l'Initiative a posé le premier jalon de renforcement de l'enseignement préscolaire au niveau de la province de Tétouan, à travers la création d'environ 42 unités préscolaires entre 2019 et 2023, en plus de 8 unités en cours de réalisation, précisant que chaque unité nécessite une enveloppe budgétaire globale d'environ 335.000 dirhams, dont 230.000 dhs pour la construction, 25.000 dhs pour l'équipement et 20.000 dhs pour les études techniques.

Le responsable a fait savoir que ces unités d'enseignement préscolaire ont été transférées à l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Pour sa part, le responsable provincial de la FMPS à Tétouan, Soulimani Yacine, a indiqué que la Fondation assure la gestion de plus de 497 classes préscolaires au niveau de la province de Tétouan, dotées d'une capacité d'accueil de plus de 12.000 élèves, soulignant que plus de 28 nouvelles classes préscolaires seront ouvertes pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Il a précisé que ces nouvelles classes sont réalisées dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH et le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, tandis que la Fondation prend en charge le recrutement et la formation des éducatrices, ainsi que l'offre de la mallette pédagogique de préscolaire, faisant savoir que le taux de couverture de la province de Tétouan en unités d'enseignement préscolaire a atteint environ 97%.

Dans l'unité préscolaire située au village Haoumat Filaha dans la commune rurale Dar Benkarrich, une dizaine d'enfants, filles et garçons, s'assoient à table dans la salle de classe. Ils sont encadrés par une éducatrice qui les aide à réussir les premiers pas de leur parcours scolaire.

Pour l'éducatrice Meriem Akachar, cette unité, qui bénéficie à 12 enfants, s'assigne pour objectifs de rapprocher l'enseignement préscolaire de la population du douar, d'améliorer la qualité des services offerts aux enfants d'âge préscolaire et d'encourager la scolarisation des filles, soulignant que cette structure joue un rôle important dans la préparation des enfants à l'école primaire, en les dotant des capacités et aptitudes requises.

Consciente de l'importance capitale que revêt l'enseignement préscolaire dans le développement de l'individu, eu égard à son impact sur le renforcement des facultés cognitives, sociales et émotionnelles de l'enfant, ainsi que sur son parcours scolaire du primaire à l'enseignement supérieur, l'INDH a fait de la promotion du préscolaire, un axe prioritaire dans sa troisième phase, en mettant l'accent tout particulièrement sur le monde rural.