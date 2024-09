Ethiopie: Ethio-Telecom prévoit d'atteindre 83 millions d'abonnés et de générer 163,7 milliards de birrs pour l'exercice en cours

Addis Ababa — Ethio Telecom a établi un plan pour atteindre 83 millions d'abonnés et générer 163,7 milliards de Birr de revenus au cours de l'année fiscale éthiopienne actuelle, a révélé la PDG de la société, Firehiwot Tamiru.

Lors de son point presse ,Firehiwot Tamiru, PDG d'Ethio Telecom, a présenté le plan d'affaires annuel 2024/25 de l'entreprise.

Firehiwot a notamment mentionné les principaux projets de son entreprise pour l'année fiscale en cours, qui comprennent l'amélioration de l'accessibilité des télécommunications et de l'inclusion financière numérique, ainsi que l'autonomisation et le soutien de l'infrastructure numérique et des télécommunications, et la génération de devises étrangères.

Au cours de cet exercice, l'entreprise vise à consolider sa position en tant que fournisseur de premier plan de solutions numériques, a déclaré la PDG.

"En tirant parti de notre infrastructure numérique et de télécommunications existante, nous stimulerons la transformation numérique de notre pays et lui permettrons d'être compétitif à l'échelle mondiale. En outre, nous continuerons à investir dans l'expansion de nos télécommunications et de notre infrastructure numérique afin de fournir des services de haute qualité, centrés sur le client", a expliqué Mme Firehiwot.

Selon elle, cela permettra à l'entreprise de fournir des solutions numériques innovantes qui permettront aux particuliers, aux entreprises et aux organisations d'atteindre leur plein potentiel.

Ethio Telecom a pour objectif d'augmenter le nombre d'abonnés de 6 %, pour atteindre 83 millions de clients au cours de cette année fiscale, a-t-elle déclaré. En termes de revenus, Ethio Telecom prévoit d'augmenter ses revenus de 93 milliards de Birr à 163,7 milliards de Birr, ce qui représente une augmentation de 74,7 % par rapport à l'année budgétaire précédente.

En ce qui concerne l'expansion des infrastructures, la société prévoit de construire 1 298 nouveaux sites mobiles pour améliorer la couverture et la capacité des télécommunications, d'étendre le service 4G à 500 villes supplémentaires, et d'introduire le service 5G dans 15 villes supplémentaires, a-t-on indiqué.

Firehiwot a exprimé l'engagement de la société à construire 331 solutions de connectivité rurale et 165 sites de réseau mobile, soit un total de 496 sites, pour étendre la couverture du réseau à 1 000 kebeles ruraux, ce qui vise à réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales en élargissant considérablement l'infrastructure du réseau dans les régions rurales.

En ce qui concerne le télébirr, elle a indiqué que des plans sont en place pour augmenter le nombre d'agents de télébirr de 28 %, pour atteindre 275 000.

En outre, le nombre de commerçants effectuant des transactions par télébirr augmentera de 102 % pour atteindre 367 000, et le nombre de clients du télébirr augmentera de 15,7 % pour atteindre un total de 55 millions de clients.

En outre, le plan vise à améliorer les services financiers numériques, les transferts d'argent numériques locaux, les paiements en ligne et les transactions internationales en ligne, et à augmenter le nombre de partenaires de transfert de fonds en offrant des produits et services télébirr qui répondent aux besoins des clients et ajoutent de la valeur, selon la directrice générale.

Ethio Telecoma vise également à générer 282,85 millions USD en devises étrangères au cours de l'année fiscale en développant des partenariats stratégiques internationaux et en fournissant des services compétitifs, a-t-elle indiqué.