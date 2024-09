Afrique: Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, se rendra en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée africaine

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, se rendra en Côte d'Ivoire lors d'une tournée africaine en octobre 2024.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, prévoit de se rendre en Côte d'Ivoire à la mi-octobre 2024 lors d'une tournée africaine, selon des sources rapportées par Reuters. Il s'agira de la première visite de Dimon dans ce pays francophone d'Afrique de l'Ouest, après des missions exploratoires de l'équipe de JPMorgan l'année dernière.

La croissance robuste de la Côte d'Ivoire, qui a atteint 6,5 % en 2023, et sa présence active sur le marché international de la dette, y compris un Eurobond de 2,6 milliards de dollars facilité par JPMorgan, ont probablement contribué à l'inclusion du pays dans l'itinéraire de M. Dimon. La banque s'est entretenue avec les principaux responsables financiers, notamment la BRVM et le ministère de l'économie, afin d'explorer les possibilités offertes par l'économie ivoirienne.

La tournée africaine de M. Dimon couvrira également le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud, reflétant ainsi la stratégie plus large de JPMorgan visant à renforcer son empreinte sur le continent. Présente dans plus de 100 pays, la banque gère plus de 4,1 billions de dollars dans divers secteurs, notamment la banque d'investissement et la banque commerciale, ce qui fait de cette visite une étape clé dans ses efforts d'expansion en Afrique.

La visite de Jamie Dimon en Côte d'Ivoire témoigne de l'intérêt croissant de JPMorgan pour l'Afrique de l'Ouest, en particulier pour l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région. Avec un Eurobond récent de 2,6 milliards de dollars et des discussions avec les autorités financières, la Côte d'Ivoire apparaît comme une destination stratégique pour le géant bancaire mondial.

Cette visite souligne l'engagement de JPMorgan à renforcer sa présence en Afrique, suite à l'ouverture de son bureau au Kenya et à son intérêt continu pour le Ghana. L'expansion sur ces marchés s'inscrit dans la stratégie plus large de la banque visant à exploiter le potentiel économique de l'Afrique et à diversifier ses opérations mondiales.