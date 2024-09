Cote d'Ivoire: Mara'monde Abidjan 2024 - Les fédérations sportives invitées à se mobiliser autour de ce tournoi international

Le ministre Adje Silas Metch a rencontré le mardi 17 septembre 2024, à la direction générale des Sports et de la Vie Fédérale (dgsvf) sise à la Riviera Bonoumin, les présidents des Fédérations sportives pour leur demander d'apporter leur soutien à l'organisation de la Coupe du monde de maracana prévue du 25 septembre au 7 octobre 2024 en terre ivoirienne.

« Cette compétition s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire une nation phare dans le domaine sportif en Afrique et dans le monde. Après l'Afro basket et le Judo en 2013, les Jeux de la Francophonie en 2017, la Can 2023, l'occasion nous est donnée d'organiser la Coupe du monde de maracana.

La Côte d'Ivoire n'a pas été candidate à l'organisation de l'événement. Ce sont les pays membres qui ont confié cette tâche à notre pays, témoignant de sa valeur. Elle revêt une signification particulière, car notre pays est l'inventeur de cette discipline. La Côte d'Ivoire est plus que jamais déterminée à faire de cette première édition, la plus belle » s'est confié le ministre délégué à la presse.

Et d'ajouter : « Faisons ensemble de cet événement une réussite éclatante. Il s'agit d'un devoir citoyen, d'une oeuvre commune. Lors de la Can toutes les fédérations ont soutenu la Fif. Cette coupe du monde n'était pas budgétisée mais le Président de la République a pris toutes les dispositions pour que cette compétition soit organisée et réussie. Je mets toutes les fédérations en ordre de bataille pour que nous puissions soutenir les Éléphants maracaniers pour que cette coupe reste en Côte d'Ivoire », a-il-ajouté.

%

Soumahoro Mamadou, le président de la Conférence des présidents de fédérations sportives de Côte d'Ivoire, a rassuré le ministre en charge des Sports et du Cadre de Vie quant à leur investissement pour la réussite totale de cette coupe du monde.

Prenant la parole, Bleu Charlemagne, président à la fois de la Fédération ivoirienne de maracana et disciplines associées (Fimada) et de la Fédération Internationale de Maracana Associations (Fimaa), a profité de l'occasion pour faire le point de l'organisation. Selon lui, les délégations des pays participants seront sur les bords de la Lagune ébrié à partir du vendredi 20 septembre 2024.

Notons qu'à ce jour, 34.000 billets ont été édités pour toute la compétition. Les tickets sont déjà disponibles dans plusieurs points de vente agréés.