Seychelles: Les présidents du pays et de Cuba se réunissent pour discuter de la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la justice pénale

Le président des Seychelles Wavel Ramkalawan et son homologue cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, ont convenu de renforcer davantage leur coopération dans les domaines de la santé, des produits pharmaceutiques, de l'éducation, du renforcement des capacités et des échanges culturels.

Selon la State House, M. Ramkalawan a eu des entretiens bilatéraux avec le président cubain mardi à La Havane.

M. Ramkalawan a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation des Seychelles et a salué les relations diplomatiques solides entre les deux nations insulaires, qui durent depuis plus de quatre décennies. Malgré la distance géographique, a-t-il noté, les relations durables entre les Seychelles et Cuba sont ancrées dans des valeurs partagées et un respect mutuel.

"Notre coopération bilatérale actuelle est à la fois dynamique et évolutive, et nous prévoyons des engagements continus sur des questions mondiales importantes. Je souhaite réaffirmer mon engagement personnel à travailler en étroite collaboration avec vous pour maintenir et consolider les relations profondes qui existent entre les Seychelles et Cuba", dit-il.

Le président Diaz-Canel a, à son tour, remercié les Seychelles pour leur soutien constant à Cuba, en particulier en ce qui concerne la résolution cubaine contre l'embargo américain, et pour la participation du président Ramkalawan au G-77 et au sommet de la Chine à La Havane l'année dernière.

Dans le cadre de la visite officielle, les deux pays ont signé trois accords bilatéraux, renforçant la collaboration dans les domaines de la justice pénale, de la protection de l'environnement et de la formation académique et diplomatique.

M. Ramkalawan a également rendu hommage au héros national cubain José Martí en déposant une gerbe de fleurs sur son monument. On se souvient de M. Martí comme de l'architecte de la dernière guerre d'indépendance cubaine contre l'Espagne et comme d'un martyr dans cette lutte.

Après avoir conclu ses engagements officiels à La Havane, M. Ramkalawan se rendra à New York pour participer à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), du 23 au 27 septembre.