Sénégal: La transition vers l'IA doit passer par une refonte du système de formation (officielle)

Dakar — La Directrice de la Promotion de l'économie numérique et du Partenariat, Bitilokho Ndiaye, a indiqué, jeudi, que la transition vers l'intelligence artificielle (IA) doit passer par une refonte du système de formation.

"Notre pays a déjà pris le virage de l'IA, mais il est essentiel que nous accélérions ces transitions en nous assurant que personne ne soit laissée pour compte et cela passe notamment par la refonte de notre système de formation", a déclaré Bitilokho Ndiaye.

Elle présidait la 3ème édition de la rentrée numérique de Gaindé 2000 dont le thème est "Les évolutions de l'intelligence artificielle face aux défis de l'emploi".

L'objectif principal de cette édition est de promouvoir une compréhension approfondie des évolutions de l'intelligence artificielle et de leur impact sur l'emploi.

La Directrice de la Promotion de l'économie numérique et du Partenariat a estimé que l'IA est une "véritable révolution" qui "transforme nos vies, nos sociétés et nos métiers à une vitesse sans précédent".

"Cette révolution, nous ne pouvons pas nous permettre de la manquer car l'IA offre des opportunités inestimables pour améliorer la productivité, innover dans les services publics et répondre à des défis locaux comme l'utilisation des ressources de l'accès universel à des soins de qualité", a indiqué directrice de la Promotion de l'économie numérique et du partenariat.

Mme Ndiaye a souligné que l'IA pose aussi des questions fondamentales sur l'avenir du travail et les inégalités qui pourraient en découler.

Elle a fait savoir qu'il faut "équiper" les nouvelles générations mais aussi les travailleurs en poste, des "compétences nécessaires" à l'ère de l'intelligence artificielle.

"Dans ce cadre, il est crucial de promouvoir des formations accessibles dans nos langues locales et cela permettra non seulement d'étendre l'accès aux compétences numériques, mais aussi d'assurer une appropriation plus inclusive des technologies", a relevé Bitilokho Ndiaye.

Selon Ibrahima Nour Eddine Diagne, Administrateur général de Gaindé 2000, il faudra accomplir un "travail de fond" à la fois sur le niveau des entreprises et sur le niveau de l'enseignement. Il ne suffit pas forcément de reprendre tous les enseignements, "mais essayer de mettre des cursus de nivellement pour justement parvenir à ce niveau-là où les jeunes sortants auront cette compétence qui leur permet d'être valorisés dans les entreprises", a suggéré M. Diagne.

Ibrahima Nour Eddine Diagne a recommandé aux étudiants qui sont dans le circuit de formation de s'approprier la compétence pour utiliser l'intelligence artificielle avant d'entrer dans le monde professionnel.

Selon lui, le Sénégal a un "grand défi" en matière d'emploi des jeunes.

"Et pourtant en même temps, on se rend compte que la révolution de l'intelligence artificielle dans certains domaines est capable de détruire des emplois", a dit M Diagne.

"Nous avons voulu avoir une réflexion de sorte à ce qu'on puisse savoir comment maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle pour les entreprises et pour les individus et comment on peut justement limiter les risques de l'intelligence artificielle", a-t-il expliqué.

L'Administrateur général de Gaindé 2000 a annoncé qu'à l'issue de cette journée, des recommandations sur les points d'attention seront transmises au ministère de tutelle.

Il a également recommandé la mise en place d'un cadre réglementaire pour contenir l'intelligence artificielle et ses dérives.