Afrique de l'Ouest: Le Sénégal et des organisations internationales condamnent les 'attaques terroristes' à Bamako

Dakar — Le gouvernement sénégalais condamne avec "la plus grande fermeté" les attaques "terroristes" contre l'aéroport international de Bamako et une école de gendarmerie de la capitale malienne, a-t-on appris de source officielle.

"Le Gouvernement du Sénégal condamne, avec la plus grande fermeté, toutes les tentatives visant à porter atteinte à l'intégrité du Mali, et réitère toute sa solidarité au Gouvernement, et au peuple de ce pays frère", déclare Dakar, dans un communiqué publié mercredi.

Mardi matin, des groupes armés ont attaqué l'école de la Gendarmerie dans le quartier de Faldié et l'aéroport international de Bamako Sénou, causant des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels.

Dans son communiqué, le Sénégal a adressé ses "vives condoléances aux autorités et au peuple frère du Mali, et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées".

Mercredi, l'Union africaine, par la voix du président de sa commission, a également condamné avec "fermeté les attaques terroristes" de la veille dans la capitale malienne.

"Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne avec fermeté les attaques terroristes qui ont visé l'école de gendarmerie dans le quartier de Faladiè et la base aérienne des forces armées maliennes à Bamako, ainsi que d'autres lieux mentionnés par les médias, le 17 septembre 2024", peut-on lire dans un communiqué de l'institution panafricaine.

L'Union africaine a en outre appelé à une mutualisation des efforts "pour lutter plus efficacement et avec davantage de solidarité avec le Mali et les autres pays du Sahel victimes des menées terroristes, tant au niveau national, régional qu'international.

Elle lance un "appel pressant au renforcement de la collaboration stratégique régionale et internationale dans la lutte contre la recrudescence du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest", souligne le communiqué.

La Délégation de l'Union européenne (DUE) au Mali a, elle aussi, condamné "fermement l'attaque terroriste" qui a frappé Bamako, mardi.

"Nous exprimons toute notre solidarité au peuple malien", a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur sa page Facebook.