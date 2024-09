Sénégal: 40 millions d'enfants supplémentaires malnutris d'ici à 2050 - La fondation Gate appelle à des financements ciblés

Selon le nouveau rapport de la fondation gate publié hier, mercredi 18 septembre, de récentes projections indiquent que 40 millions d'enfants supplémentaires souffriront des pires effets de la faim d'ici à 2050 en raison du changement climatique. Mais une action immédiate pourrait au contraire améliorer la santé et stimuler la croissance économique. A cet effet, elle a appelé à des financements ciblés pour la santé mondiale afin de sauver des millions d'enfants de la malnutrition et des maladies.

Dans son huitième rapport annuel goalkeepers « la course pour nourrir un monde qui se réchauffe», publié hier, la fondation bill & melinda gates a exhorté les dirigeants mondiaux à augmenter les dépenses mondiales en santé là où elles sont le plus nécessaires, et ce, afin d'améliorer la santé et la nutrition des enfants, en particulier face à la crise climatique mondiale. Ce rapport révèle que sans une action mondiale immédiate, le changement climatique condamnera 40 millions d'enfants supplémentaires à un retard de croissance et 28 millions d'autres à l'émaciation entre 2024 et 2050.

Selon m. Gates, la malnutrition est « la pire crise de santé infantile au monde » et le changement climatique ne fait qu'aggraver la situation. Face à cette situation, m. Gates appelle à maintenir le financement de la santé mondiale, à répondre immédiatement à la menace croissante de la malnutrition infantile en soutenant le fonds pour la nutrition infantile. « si nous faisons ces trois choses, nous ne nous contenterons pas d'inaugurer une nouvelle ère pour la santé mondiale et de sauver des millions de vies, nous prouverons également que l'humanité est encore capable de relever ses plus grands défis », écrit m. Gates

Pour ce qui concerne le changement climatique, ladite fondation a déclaré :« le meilleur moyen de lutter contre les effets du changement climatique est d'investir dans la nutrition... La malnutrition rend chaque pas en avant que notre espèce veut faire plus lourd et plus difficile. Mais, l'inverse est également vrai. Si nous résolvons le problème de la malnutrition, nous aidons à la résolution de tous les autres problèmes. Nous résolvons l'extrême pauvreté. Les vaccins sont plus efficaces. Et des maladies mortelles comme le paludisme et la pneumonie deviennent beaucoup moins mortelles ».