Sénégal: Lancement de projets innovants pour une meilleure santé des populations de la banlieue de Dakar

Guédiawaye — L'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et son partenaire PATH ont officiellement lancé, jeudi à Guédiawaye, des projets innovants pilotés par des organisations communautaires en vue d'améliorer et renforcer l'écosystème de santé dans la région de Dakar, dans sa banlieue particulièrement.

"Le programme de santé de l'USAID 2021-2026, dans sa Composante USAID Santé Urbaine, soutient les efforts du gouvernement du Sénégal visant à améliorer l'état de santé des populations sénégalaises à travers plusieurs interventions et mécanismes complémentaires", indique un communiqué de l'agence américaine parvenu à l'APS.

Elle indique que ces mécanismes incluent les subventions à l'innovation qui privilégient la co-création de solutions innovantes avec les organisations locales pour adresser les priorités, relever les défis et répondre aux besoins d'accès à des services de santé de qualité identifiés par les membres de la communauté et les autorités sanitaires dans les districts de Keur Massar, Yeumbeul et Guédiawaye.

Le communiqué précise que plusieurs domaines d'innovation ont été identifiés dans le cadre du programme USAID Sante Urbaine en collaboration avec la Direction régionale de la Santé de Dakar et les districts de Keur Massar, Yeumbeul et Guédiawaye. Ainsi, cinq projets ont été retenus et vont bénéficier de subventions pour mettre en oeuvre des projets innovants. Ces projets vont recevoir un financement d'un montant global de près de 137 500 000 FCFA.

"Ces projets innovants couvrent les domaines de l'éducation, la santé reproductive des jeunes peu ou pas alphabétisés et ceux vivants avec un handicap. Ils visent aussi la résilience et l'adaptation de la lutte contre le paludisme en zones inondables de la banlieue de Dakar à Keur Massar et Yeumbeul et la santé éclairée des ados et jeunes de Keur Massar.", ajoute le texte

Il rappelle que dans le cadre de ces projets, figurent également l'appui à la gestion de l'hygiène menstruelle et à la vaccination du HPV (Pencum Jaboot) et l'offre de services communautaires intégrés pour lutter contre la malnutrition dans la commune de Golf Sud.