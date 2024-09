Tunisie: EXPATRIES - Ali Youssef en pleine ascension

L'international tunisien signe un doublé et son 6e but en championnat.

A 24 ans, l'ailier international gauche du BK Hacken, Ali Youssef, poursuit son ascension et affole régulièrement les compteurs. Double buteur contre l'IFK Göteborg lors de la 22e journée du championnat de Suède (Allsvenskan), l'Aigle de Carthage a ainsi permis aux siens de tenir le nul (3-3). Buteur aux 39' et 96', l'international, ayant récemment participé aux rencontres de la Tunisie face à Madagascar et contre la Zambie, a donc évité la défaite de Hacken face à Göteborg. C'est la 6e réalisation de Youssef en championnat, jusque-là.

Nabi annonce la couleur

Nasreddine Nabi annonce déjà la couleur. Gagnant dans l'âme, l'ex-technicien des Forces Armées Royales de Rabat, club vice-champion du Maroc et finaliste de la Coupe du Trône, a débuté son parcours avec Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud par une victoire (2-1) face à Marumo Gallants FC en ouverture de Premier Soccer League, un championnat relevé où évoluent notamment Sundowns, Orlando Pirates et Supersport United. Pour revenir à Nabi, ce succès obtenu loin des bases de Kaizer Chiefs n'est pas étranger au style d'un technicien adepte du bloc avancé, du pressing et donc d'un jeu résolument porté vers l'attaque. A 59 ans, le coach du club de Soweto a déjà veillé sur les destinées de plusieurs grands clubs, tels que le Merrikh du Soudan, Al Hilal Omdurman, Young Africans de Tanzanie, Ismaily d'Egypte, Ahli Benghazi et les FAR de Rabat.

Ben Ouanes et Kasimpasa en échec

Coach Baris Kanbak a récemment aligné Mortadha Ben Ouanes, 30 ans, dans une position en retrait par rapport au profil offensif du joueur. Contre Fenerbahçe, club qui mène la danse en haut du pavé avec Galatasaray, l'international tunisien de Kasimpasa a occupé le côté gauche (médian gauche) de la défense et ne s'est pas vraiment projeté vers l'avant comme habituellement. En fait, Kasimpasa a évolué en 5-3-2 avec Ben Ouanès en tant que 5e pion défensif. Au final, Kasimpasa a mordu la poussière (2-0) et reste classé 11e sur 19, avec toutefois des matchs retard pour plus d'un club derrière, une donne qui risque d'enfoncer un peu plus le club de l'ex-joueur de l'ESS, de l'USM et du CAB.