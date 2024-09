Sénégal: Fatick - L'IPAR sensibilise les communautés à l'investissement agricole responsable

Ndagane (Fimela) — L'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) a entamé, jeudi, un atelier de sensibilisation des communautés de Fimela aux principes d'un investissement responsable dans l'agriculture afin de leur assurer la souveraineté alimentaire.

"Nous voulons renforcer les communautés afin qu'elles puissent comprendre leurs droits en matière foncière et les principes qui leur permettront de mieux négocier avec les investisseurs", a indiqué Ndeye Yandé Ndiaye Bodian, responsable des programmes fonciers à l'IPAR.

Selon elle, les communautés devraient disposer de toutes les informations nécessaires en matière d'investissements agricoles afin de garantir l'emploi des jeunes et assurer l'autonomie financière des femmes.

La FAO et l'IPAR ont entrepris plusieurs activités depuis janvier 2023, dans la région de Fatick, pour contextualiser les principes d'investissements agricoles dans le but de promouvoir l'investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires au Sénégal.

"L'initiative vient d'une étude déroulée l'année dernière et qui cherchait à voir comment pousser les investissements agricoles à soutenir la souveraineté alimentaire. Car, nous avons remarqué que ces dernières années, les investisseurs visent plus la rentabilité et la productivité en ignorant les impacts sociaux environnementaux", a expliqué Mme Bodian.

L'étude vise le renforcement de la compréhension des principes pour un investissement responsable dans l'agriculture, les systèmes alimentaires et de leur pertinence pour la mise en place de projets agricoles et agroalimentaires à triple performance en termes de génération de profits, de bien-être des communautés et consommateurs ainsi que la durabilité environnementale.