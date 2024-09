Sénégal: Dr Babo Amadou Ba, Dg du 3FPT - « Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans l'offre de formation. »

« On va enrôler le maximum de jeunes », c'est l'assurance faite ce jeudi 19 septembre par Dr Babo Amadou Ba, Directeur Général du Fond de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), à l'intention des jeunes. Dr Ba était en visite ce matin, au pôle emploi de Colobane pour observer de visu l'évolution des opérations d'enrôlements démarrées depuis le 16 septembre au niveau de l'ensemble des 46 départements.

En tant que structure de lutte contre le chômage, le 3FPT continue toujours de contribuer à l'accroissement d'un accès équitable à la formation professionnelle et technique en finançant la formation des jeunes sénégalais au niveau des établissements publics et privés. Ainsi, dès le 5 avril 2024, les nouvelles autorités ont identifié cinq priorités dont la première ciblant spécifiquement la jeunesse, est tournée autour de la formation, l'éducation, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et des femmes.

Il s'agit des formations qui débouchent sur le BTS, BT, BP et CAP de manière, d'après Dr Babo Amadou Ba, Directeur Général du Fond de financement de la formation professionnelle et techniques (3FPT). C'est ainsi, déclare-t-il, « Le ministère de la formation professionnelle à travers monsieur Moustapha Salleh est en train de faire un travail remarquable sous l'ordre de formation arrêtée au besoin du marché. Et nous, 3FPT en tant que bras technique, on joue notre partition en finançant la formation. C'est ainsi que le 3fpt a décidé de financer les formations sur toute l'étendue du territoire. »

A cet égard, « un quotas est donné au 46 départements du Sénégal en fonction du poids démographique de la population entre 15 et 40 ans. Après l'enrôlement la sélection de fait en fonction des trois critères : l'approche sectorielle, l'inclusion sociale et l'équité territoriale », a fait savoir le Dg du 3FPT.

Il faut relever que les inscriptions ont démarré depuis le 16 septembre sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, à la date du 19 septembre annonce Dr Babo Amadou Ba, « On a enrôlé 10320 jeunes sur l'étendue du territoire national. Et au niveau de Dakar nous sommes à 1115 enrôlement et ça va continuer d'ici le 24 on risque d'atteindre les 30 mille 40 mille. Ça montre toute l'importance que cette jeunesse est là. Et pour les rassurer que le gouvernement est conscient de cette jeunesse-là. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans l'offre de formation ».