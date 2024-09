Madagascar: Diana - Inde - Un partenariat prometteur pour le tourisme

Suite à sa récente visite à Antsiranana, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandaru Wilsonbabu, a passé deux jours à la préfecture de Nosy Be. La coopération est au beau fixe comme en témoigne son séjour.

L'Inde ne veut pas perdre le Nord. En tant que l'un des pays les plus prospères dans le secteur du tourisme, la visite de l'ambassadeur est donc un avantage pour la ville de Nosy Be, car elle permettra d'examiner l'échange d'expériences entre les deux parties en matière de tourisme et de commerce.

En dépit d'un agenda surchargé, il a consacré du temps à rencontrer les autorités locales et régionales. L'objectif était d'établir les bases d'une coopération entre l'Inde et la région Diana, axée sur le tourisme et le commerce, tout comme l'amélioration du captage d'eau à Nosy Be.

Le premier rendez-vous a débuté par un déplacement à Djabala, situé à dix kilomètres de la ville, où la délégation indo-malgache a planté ensemble des arbres afin de préserver l'environnement. Il s'agissait également de la tradition effectuée chaque 17 septembre dans toutes les ambassades de la République indienne, conformément à la politique de leur gouvernement.

Certes, reboiser signifie protéger l'environnement pour sa durabilité, mais les jeunes plants mis en terre dans cette île symbolisent à nouveau la présence de l'Inde dans la région. Selon l'ambassadeur, l'Inde et Madagascar sont des pays en développement, et ils doivent faire de gros efforts pour planter des arbres afin de prévenir le changement climatique.

Pour ce faire, l'ambassadeur a invité le gouverneur de Diana, Taciano Rakotomanga, et d'autres responsables régionaux à venir ensemble sur les lieux.

Ensuite, la deuxième rencontre s'est tenue à l'immeuble Aro, pendant laquelle les deux parties ont discuté des moyens pour renforcer davantage la coopération entre la République Indienne et la région Diana, plus particulièrement dans les secteurs du tourisme et du commerce. Étant donné que l'Inde est l'un des pays les plus prospères en matière de tourisme, la visite de l'Ambassadeur représente un atout pour la préfecture de Nosy Be, car elle facilitera l'échange d'expériences entre les deux parties dans ces domaines.

Lors d'une entrevue, les deux dirigeants sont tous convaincus que le moment est maintenant favorable pour entamer un protocole d'accord afin d'atteindre les objectifs dans la politique générale de Madagascar. Le lancement des activités touristiques est en perspective, parce que Nosy Be, véritable joyau de Madagascar, est une destination prisée pour son évasion et sa beauté naturelle. Outre les potentialités touristiques, des sujets comme l'agriculture, l'éducation et la sécurité maritime ont été abordés par le gouverneur.

Cette occasion a également permis au diplomate indien d'évoquer brièvement le potentiel touristique entre l'Inde et Madagascar. Il a affirmé que l'Inde, avec sa riche histoire et sa culture, est toujours une destination préférée des touristes internationaux et elle souhaite explorer des destinations exotiques à l'étranger.

« Je suis convaincu qu'avec ses plages immaculées et sa flore ainsi que sa faune exotique, Nosy Be et la région Diana seront en mesure d'attirer davantage de touristes indiens dans les prochains jours », a-t-il avancé, tout en indiquant que l'ambassade de l'Inde va travailler en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et les autorités de la région de Diana pour améliorer les flux touristiques mutuels entre les deux pays.

Pour terminer son séjour à l'île aux parfums, l'ambassadeur Bandaru Wilsonbabu a organisé une séance spéciale de yoga sur la plage de Nosy Be Hôtel, en invitant les autorités malgaches à y participer.