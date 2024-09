Madagascar: Mahajanga - Le projet de construction de l'académie de football coince

Le président de la ligue de football Boeny, Maeva Portos, condamne fermement le détournement de fonds et l'escroquerie liés à la construction de l'académie de football, une grande infrastructure sportive dans la commune rurale de Belobaka. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse tenue mercredi au stade de football Rabemananjara.

« Une avance a été versée à l'entreprise de construction pour démarrer les travaux de cette infrastructure ultramoderne à Belobaka. Or, les travaux n'ont pas encore commencé, l'affaire a été portée devant le tribunal et le concerné a été arrêté et incarcéré à Marofoto. Mais nous avons entendu qu'une intention de transférer cet individu à Tana est en cours. Nous nous opposons à cette décision. Il devra payer et rembourser l'avance de quelques milliards », a déploré Maeva Portos.

Il crie au scandale et attire l'attention de tous les responsables de l'État, dont le Président ainsi que le Premier ministre, le ministre des Sports, et surtout la justice, pour intervenir et prendre des décisions.

Le promoteur et bailleur du projet, le club Fosa Juniors, menace de quitter le pays et de déménager ailleurs dans ce cas. Or, c'est le club phare du pays et cette décision portera préjudice au football à Mahajanga et surtout au niveau national, tout en sachant que le club a beaucoup investi dans le développement et l'avenir de cette discipline à Madagascar.

Le projet visait à créer une grande installation sportive comprenant des terrains de football, un centre d'hébergement, un restaurant et un centre médical. Cette infrastructure devait mettre en valeur les jeunes talents de la région Boeny. Cependant, le rêve s'est transformé en cauchemar, car l'argent a disparu et aucune construction n'a été réalisée jusqu'à présent. Bien que l'entrepreneur soit incarcéré, les membres de la ligue de football de Boeny craignent qu'il ne soit relâché.