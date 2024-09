Afrique: Coupe de la CAF - Quatre arbitres malgaches au Maroc

Madagascar continue d'être représenté en campagne africaine des clubs grâce à ses arbitres. Quatre arbitres ont été désignés par la Confédération africaine de football pour officier le match entre le club marocain RS Berkane et le Dadje FC du Bénin.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de la Caf et aura lieu, ce soir, au stade de Berkane au Maroc. L'arbitre international Andofetra Avombitana Rivolala assurera l'arbitrage central et deux autres, Dimbiniaina Andriatianarivelo et Pierre Jean Eric Andriovaonjy, sont respectivement ses deuxième et troisième assistants. Ben Amisy Tsimanohitsy Ibrahim sera quant à lui le quatrième arbitre du match.

La rencontre compte pour le match retour entre les deux équipes. RS Berkane a déjà défait 2 buts à 0 le Dadje FC au match aller le 14 septembre. Par ailleurs, le club vainqueur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus, a été éliminé dès le premier tour après deux matchs nuls contre le Lunda Sul angolais, un partout au match aller le 21 août et un score nul et vierge au retour le 25 août.