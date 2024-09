Madagascar: Classement FIFA - Madagascar perd trois places

La Fifa a publié hier le classement actualisé des équipes nationales. Madagascar chute de trois marches, passant du 105e au 108e rang.

Prévisible. La Fifa a publié hier le classement actualisé des équipes nationales masculines. Madagascar perd trois places, passant du 105e au 108e rang. Sur le continent africain, il occupe désormais la 25e place, donc une place de perdue. Ces derniers mois, la Grande Île ne cesse de dégringoler.

Depuis la dernière publication du classement Fifa le 18 juillet, les Barea ont disputé deux matchs officiels et ont encaissé une défaite contre la Tunisie (0-1) le 5 septembre à Tunis, dans le cadre de la première journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations 2025, puis ont été tenus en échec un partout par les Comores le 9 septembre. Au mois de juillet, ils ont battu les Coelacanthes 2 à 1 le 7 juillet, comptant pour la troisième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.

Ils ont par la suite tenu tête aux Aigles maliens le 11 juillet, avec un score nul et vierge, dans le cadre de la quatrième journée.

Leurs prochains matchs officiels sont programmés le 11 et le 15 octobre contre les Gambiens, comptant pour les troisième et quatrième journées qualificatives à la CAN. Concernant les trois équipes dans le groupe de Madagascar aux qualifications à la CAN, la Tunisie gagne 5 points et se propulse à la 36e place mondiale et cinquième en Afrique.

Les Aigles de Carthage occupent, après la deuxième journée des éliminatoires, la position de leader, créditée de 6 points (+2).

Baisse de performance

Les Comores se trouvent au 118e rang mondial et occupent la place du dauphin avec 2 points. Et la Gambie a, quant à elle, perdu trois places et s'installe au 135e rang mondial, et troisième devant Madagascar après la deuxième journée des éliminatoires à la CAN (1 point, -1). Pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, les Comores conservent la pole position (9 points, +4) devant le Ghana, crédité de 9 points (+2). Les Black Stars ghanéens occupent le 70e rang mondial et 14e sur le continent. Madagascar se trouve à la troisième place (7 points, +3) devant le Mali (5 points, +1), la République Centrafricaine (4 points, -2) et le Tchad (0, -8).

Le Mali est classé 54e mondial et 9e en Afrique. Les Centrafricains occupent la 128e place du classement Fifa et le Tchad 177e. Dans l'océan Indien, Maurice est classée 178e mondial et les Seychelles 201e. Sur le continent africain, le Maroc caracole en tête, se positionnant au 14e rang mondial devant le Sénégal (21e), l'Égypte (31e), la Côte d'Ivoire (33e) et la Tunisie (36e).

Et dans le top 10 mondial, l'Argentine conserve le fauteuil de leader devant la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, la Colombie et l'Italie.