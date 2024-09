Madagascar: Audiovisuel - Ihony Rasolomalala donne vie à ses projets culturels

Ihony Rasolomalala, animatrice radio passionnée, se distingue dans le domaine de l'audiovisuel. Grâce à une bourse de la Commission de l'Océan Indien, elle a pu suivre une formation à La Réunion pour réaliser son rêve.

Malgré son handicap, Ihony Rasolomalala incarne une femme épanouie et déterminée dans le domaine de l'audiovisuel. Mère de famille et passionnée de radio depuis son adolescence, elle a su surmonter les obstacles pour se frayer un chemin dans un secteur qu'elle chérit depuis ses 16 ans.

C'est à cet âge qu'elle a débuté comme animatrice sur des stations telles que Radio Antsiva, Aceem et RDJ. Aujourd'hui, son parcours vient d'être couronné par une bourse octroyée par la Commission de l'océan Indien (COI), financée par l'Agence Française de Développement (AFD), pour un projet culturel en audiovisuel.

Du 9 au 13 septembre, Ihony Rasolomalala s'est rendue à La Réunion pour suivre une formation pointue destinée à renforcer ses compétences en réalisation d'émissions radiophoniques. « Ce projet me tient à coeur. Il me permet de développer mes connaissances dans l'audiovisuel en vue de créer une émission radiophonique culturelle. Mon objectif est de promouvoir les femmes qui travaillent dans le secteur culturel », explique-t-elle lors de l'interview.

Persévérance et passion

Lors de cette formation à La Réunion, elle a pu se perfectionner sur divers aspects de la production, notamment la réalisation d'émissions et d'interviews, ainsi que l'utilisation de logiciels audio. « J'ai simplement postulé à un appel à projets publié sur le site de la COI. J'ai présenté mon projet à distance et, à ma grande joie, il a été sélectionné. Grâce à cette bourse de mobilité, je peux poursuivre mon rêve sans renoncer à l'audiovisuel, un domaine que je refuse d'abandonner », confie-t-elle.

Le parcours d'Ihony Rasolomalala est à la fois riche et diversifié. En plus de sa passion pour la radio, elle a travaillé dans le secteur bancaire et a exercé en tant que journaliste à L'Express de Madagascar. Son handicap, loin de l'entraver, l'a plutôt poussée à se surpasser. « Mon handicap ne m'a jamais empêché de réaliser de grandes choses. C'est le message que je souhaite transmettre à toutes les personnes en situation de handicap : peu importe les limites physiques, elles ne doivent jamais constituer une barrière à la réalisation de vos rêves », déclare-t-elle.

Animée par un désir profond de contribuer à la valorisation des femmes dans le domaine culturel, Ihony Rasolomalala ne compte pas s'arrêter là.

« Mon plus grand rêve est de produire une émission qui répond aux normes internationales. » Une ambition qui, au vu de son parcours, est bien à sa portée. Ihony Rasolomalala est l'exemple vivant que la persévérance et la passion peuvent transcender les défis. Sa voix, aussi bien à la radio que dans la vie, porte un message d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui croient en leurs rêves.