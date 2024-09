Angola: Un gouverneur souhaite la poursuite de l'humanisation des services judiciaires

Huambo (Angola) — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a recommandé jeudi au ministère public de poursuivre ses efforts pour humaniser les services de justice et accélérer les procédures, afin d'éviter une détention préventive excessive. Le gouvernant s'exprimait lors de la présentation de 14 nouveaux magistrats du Ministère Public, récemment nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire de cet organe judiciaire.

Il a indiqué que l'humanisation constitue un défi majeur dans ce domaine, dans le but de garantir l'image du secteur comme une institution engagée dans les droits de l'homme, c'est pourquoi ses dirigeants doivent promouvoir la pédagogie de la justice et une plus grande proximité avec les communautés.

Pereira Alfredo a signalé que l'augmentation du nombre de procureurs dans la province de Huambo renforce l'État de droit démocratique, avec le contrôle de la justice et la promotion de la légalité dans les communautés, avec une rapidité procédurale qui sera mise en oeuvre dans la région.

Le gouverneur a conseillé aux magistrats du ministère public d'être des figures intégratrices et insistantes dans la compréhension de la sociologie de la justice, pour une meilleure insertion dans les communautés et le plein respect des exigences de travail au profit de la population.

Il a déclaré que la province de Huambo est connue sous le nom de « Huambo Cidade Vida » et que tous ceux qui sont placés dans cette région du pays doivent gagner leur vie en travaillant de manière désintéressée pour le bien de la société.

Pareira Alfredo a réitéré l'engagement du Gouvernement à continuer à apporter un soutien inconditionnel et un dialogue permanent avec les institutions publiques et privées, pour l'amélioration constante des conditions de travail et la permanence du personnel en mission dans cette région du Plateau Central.

À son tour, le vice-procureur général de la République - chef de Huambo, Deodato José Inácio, a déclaré que l'organisme intensifierait, avec les nouveaux magistrats, les processus de lutte contre le vandalisme des biens publics et l'exploitation illégale des ressources stratégiques, notamment l'or et du bois.

Il a informé que la criminalité économique et financière et la contrebande de carburant sont d'autres actions planifiées qui nécessitent le rétablissement de la légalité.

Avec ce nombre, la province de Huambo, constituée par les tribunaux des districts de Bailundo (Londuimbali et Mungo), Caála (Chinjenje, Ecunha, Longonjo et Ucuma) et Huambo (Cachiungo et Chicala-Cholohanga), compte désormais 42 magistrats du Ministère Public.

Le Ministère Public est un organe du PGR qui défend la légalité démocratique, mène l'action pénale guidée par le principe de légalité, participe à l'exécution de la politique pénale définie par les organes souverains, représente l'État et défend les intérêts que la loi détermine, dans les termes de la Constitution de la République d'Angola.