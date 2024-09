Maroc: IFTM Top Resa à Paris - Le pays en opération de charme

Paris — C'est au Salon International & French Travel Market (IFTM) - Top Résa de Paris, l'un des rendez-vous majeurs de l'industrie touristique en France et en Europe, qui a ouvert ses portes mardi, que le Maroc a marqué sa présence pour dévoiler la richesse et la diversité de l'offre touristique nationale sous toutes ses facettes.

Le pavillon marocain, idéalement situé en plein centre du Salon (17-19 septembre), réunit 28 exposants, représentant les acteurs publics et privés du tourisme au Royaume, RAM, centres régionaux et provinciaux du tourisme, agences de voyages et groupes hôteliers, lesquels opèrent de concert pour offrir une "très large visibilité" au Maroc dans son ensemble, avec ses multiples atouts.

Soigneusement aménagé par l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), le stand du Maroc a connu une très grande affluence, aussi bien de la part des particuliers que des professionnels intéressés par les partenariats et les opportunités d'affaires avec les exposants nationaux. Il occupe une superficie imposante de 300m2, à laquelle s'ajoutent deux espaces pour les régions à l'honneur qui sont "Dakhla" et "Fès-Meknès", soit un total de 490m2.

"Deux destinations mises à l'honneur importantes pour le développement de la destination Maroc en France et pour accompagner les connexions aériennes existantes", d'après l'ONMT. "Notre participation à cet événement a pour but de valoriser les atouts touristiques de la région et de la ville de Dakhla, qui s'impose désormais comme l'une des destinations internationales majeures, tant sur le plan touristique que sportif", a indiqué dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil provincial du tourisme de Oued Eddahab, Othmane Amar.

%

"Dakhla est particulièrement reconnue pour le Kitesurf, mais aussi pour le tourisme d'affaires et l'organisation des conférences", a-t-il poursuivi. Et de préciser que cette grand-messe du tourisme a constitué une opportunité de nouer de nombreux contacts avec des acteurs du tourisme, aussi bien nationaux qu'internationaux.

La 46ème édition de cette foire internationale, tenue sous le thème "Nouveaux horizons durables, unissons nos responsabilités", a été une formidable opportunité pour plusieurs opérateurs venus de la région Fès-Meknès pour promouvoir cette magnifique région historique", a indiqué, de son côté, le président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) Fès-Meknès, Ahmed Sentissi. "Fès est la capitale spirituelle, religieuse et culturelle du Royaume, véritable musée à ciel ouvert, avec ses monuments impériaux restaurés, un patrimoine exceptionnel que nous avons pu mettre en avant lors de cet évènement touristique international important", a-t-il dit.

Ce fut l'occasion de partager avec nos visiteurs la richesse de ces trésors, ainsi que de nos musées et sites historiques, a fait savoir M. Sentissi à la MAP. "Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer nos partenaires institutionnels et d'explorer de nouveaux partenariats avec des aéroports français et des compagnies aériennes, dans le but d'étendre les liaisons aériennes vers notre région. Cela nous permettra d'accroître la visibilité de Fès-Meknès et d'attirer davantage de touristes", a-t-il poursuivi.

Abdel Fattah Belaouni, exposant hôtelier de Marrakech au Salon, a, quant à lui, déclaré à la MAP que "l'expérience a été très riche". "Nous avons échangé avec de nombreux partenaires, tant nationaux qu'internationaux et établi de nouveaux partenariats avec des acteurs pour notre activité au Maroc", a-t-il indiqué. "Nous avons également fourni aux visiteurs du stand des informations et des éclaircissements sur la destination Marrakech, ainsi que sur notre hôtel, en mettant en avant son potentiel et les services que nous offrons.

Nous avons également eu l'opportunité d'explorer les nouvelles technologies dans le domaine hôtelier présentes ici", a-t-il relevé. Le Salon a été aussi l'occasion de décerner au Maroc une distinction prestigieuse par l'Arabian Tourism Association, une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion du tourisme dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le Royaume a ainsi été élu "meilleure destination de l'année 2024", une distinction remise à Jihad Chakib, délégué de l'ONMT à Paris à la suite d'un vote des agents de voyages lors de la deuxième édition des Trophées du tourisme des pays arabes du monde, qui s'est tenue sous le thème "Pour une meilleure qualité de service".

Au coeur du Salon, l'ONMT a su également captiver l'attention des visiteurs avec "l'Arena by Maroc Terre de Lumière", un grand espace dédié notamment aux conférences institutionnelles et d'inspiration avec les baromètres et les conférences tendances, de style table ronde. "IFTM Top Resa" est l'un des rendez-vous importants de l'industrie touristique dans l'Hexagone et le continent européen. Il présente une vision à 360 degrés des voyages, couvrant tous les motifs de déplacements (loisirs, professionnel et événementiel).

C'est le seul salon B2B, qui réunit chaque année l'ensemble des professionnels de l'industrie du Tourisme à Paris. Avec 1400 marques présentes, 170 destinations internationales ainsi que 90 conférences et débats, IFTM Top Resa offre une immersion complète dans l'univers du voyage pour mettre en avant toute la chaîne d'expertise du marché. En 2023, le salon a enregistré 30.349 visiteurs professionnels (contre 29.475 en 2022).