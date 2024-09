Sénégal: Tourisme international - Les recettes d'exportation ont atteint 1800 milliards de dollars en 2023

D'après le dernier numéro en date du Baromètre du tourisme mondial établi par Onu Tourisme, environ 790 millions de touristes ont voyagé à l'étranger au cours des sept premiers mois 2024, soit approximativement 11 % de plus qu'en 2023 et seulement 4 % de moins qu'en 2019.

S'agissant des recettes du tourisme international, Onu Tourisme informe que 47 pays sur les 63 pour lesquels des données sont disponibles ont retrouvé les chiffres d'avant la pandémie au cours des six premiers mois 2024, nombre d'entre eux affichant une vigoureuse croissance à deux chiffres par rapport à 2019 (en monnaie locale et à prix courants).

Sont arrivées en tête pour la période allant jusqu'en juin ou juillet 2024 l'Albanie (+128 %) et la Serbie (+126 %) où les recettes ont plus que doublé (si on les compare à la même période en 2019), suivies du Tadjikistan (+85 %), du Pakistan (+76 %), du Monténégro (+70 %), de la Macédoine du Nord (+60 %) et du Portugal (+57 %). La Türkiye (+55 %) et la Colombie (+54 %) affichent aussi de solides résultats. Par ailleurs, note Onu Tourisme, il convient de signaler, sur la base des données du premier trimestre, la performance de l'Arabie saoudite (+207 %) et d'El Salvador (+168 %), qui enregistrent une croissance exceptionnelle par rapport au premier trimestre 2019.

Les données relatives aux dépenses du tourisme international traduisent une forte demande de voyages à l'étranger au cours de la période allant de janvier à juillet 2024, surtout en provenance de grands marchés émetteurs tels que les États-Unis d'Amérique (+32 %), l'Allemagne (+38 %) et le Royaume-Uni (+40 % jusqu'en mars), comparé à la même période en 2019.

Ont également communiqué de fortes dépenses du tourisme émetteur l'Australie (+34 %), le Canada (+28 %) et l'Italie (+26 %), tous pendant la période jusqu'en juin 2024. Les données limitées en provenance de l'Inde montrent une hausse spectaculaire des dépenses de tourisme émetteur, en progression de 86 % au premier trimestre 2024 (par rapport au premier trimestre 2019).

«Les données révisées pour 2023 montrent que les recettes d'exportation du tourisme international ont atteint 1 800 milliards d'Usd (incluant les recettes et le transport de passagers), soit quasiment le même niveau qu'avant la pandémie (-1 % en termes réels par rapport à 2019). Le Pib direct du tourisme est revenu également à son niveau d'avant la pandémie en 2023, pour atteindre, selon les estimations, 3 400 milliards d'Usd soit 3 % du Pib mondial », révèle Onu Tourisme. En 2019, rappelle la même source, la contribution directe du tourisme au Pib mondial a été de 4 %.