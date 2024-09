Angola: Agostinho Neto était un nationaliste de différentes dimensions

Malanje (Angola) — Le président de la Mission Adventiste du Septième Jour du Nord-Est de l'Angola, Andrade Tunda, a considéré jeudi Agostinho Neto comme un nationaliste de différentes dimensions, dont les réalisations restent évidentes dans l'histoire contemporaine du pays, à travers l'esprit d'unité qu'il a inculqué aux Angolais.

Se confiant à l'Angop, à l'occasion du mois du héros national, le religieux a expliqué que les idéaux de Neto guident encore aujourd'hui la gouvernance, inspirent les Angolais à faire le bien et contribuent à la pacification des esprits.

Il a souligné qu'en raison de cette position, Agostinho Neto constitue une figure incontournable pour tous les Angolais et même pour les Africains, en raison de ses réalisations, et malgré le parcours carcéral qu'il a enduré, il n'a jamais renoncé à défendre la patrie angolaise contre le joug colonial et d'autres formes de répression.

À son tour, le sociologue et professeur d'université Miguel Congolo a considéré Neto comme un panafricaniste de taille enviable, dont les réalisations ont culminé dans la réalisation de l'indépendance nationale, en plus de contribuer à la croissance du secteur de la santé en tant que médecin, à la politique et à la littérature angolaise.

Il a réitéré la nécessité pour les Angolais de continuer à suivre les traces et l'héritage du premier Président, afin de rendre valable la lutte qu'il a menée pour la libération et la stabilité politique et sociale de l'Angola et d'autres régions du continent africain.

"Agostinho Neto est une figure marquante de la politique africaine dont on se souvient encore aujourd'hui pour les idéaux et l'héritage qu'il a laissé", a-t-il souligné.

António Agostinho Neto était un médecin, écrivain et homme politique angolais, né en 1922, dans le village de Caxicane, Icolo e Bengo.

Il a été président du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola et en 1975, il est devenu le premier président de l'Angola jusqu'au 10 septembre 1979, date de sa mort.