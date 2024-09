Ile Maurice: La dissolution du Parlement vers le 3 octobre

L'horloge tourne... très vite même. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, devra dissoudre le Parlement prochainement s'il veut éviter une élection partielle, le 9 octobre, pour remplacer un député dans la circonscription n°10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est) après la démission de Vikram Hurdoyal en février. Tout laisse croire que cet exercice se fera vers le 3 octobre afin d'organiser les élections générales après le 14 novembre. Cette dissolution devrait survenir avant que l'impression des bulletins pour la partielle débute.

La commission électorale n'aura pas besoin de s'y prendre très en avance lancer l'impression des bulletins destinés 56 663 électeurs de la circonscription, d'autant plus qu'il n'y a que 16 candidats en lice. D'ailleurs, ce ne sera pas étonnant que le Premier ministre ait une ligne de communication avec le commissaire électoral, Irfan Rahman.

Avant le 2 octobre

Pravind Jugnauth est le seul qui a la prérogative de dissoudre le Parlement pour ensuite fixer la date des élections générales. Cependant, il doit prendre en considération plusieurs événements. Il est peu probable que le Premier ministre dissolve l'Assemblée avant le 2 octobre. D'après le calendrier hindou, le Pitru Paksha a débuté hier pour prendre fin le 2 octobre. Pendant cette période, consacrée aux ancêtres décédés, il n'est pas approprié d'investir ou de prendre des décisions importantes pour les membres de la communauté hindoue.

Beaucoup considèrent cette phase de 15 jours comme étant une période de «marée noire». D'ailleurs, une source gouvernementale maintient qu'il n'y aura pas d'inauguration pendant les prochains jours. Or, après cette date, il ne restera pas une grande marge de manoeuvre à Pravind Jugnauth pour dissoudre le Parlement avant la partielle du 9 octobre. Il doit prendre une nouvelle fois en considération les activités religieuses. Toujours selon le calendrier de l'hindouisme, le Durga Puja débute le 3 octobre.

Si Pravind Jugnauth ne veut pas perturber les cérémonies, il devrait dissoudre le Parlement tôt, durant les premiers jours des prières, avant que la communauté hindoue n'entre pleinement dans cette période pieuse qui prendra fin le 11 octobre, bien que certaines personnes ne rompent leur jeûne que le lendemain.

Le Premier ministre ne devrait pas dissoudre le Parlement ce mois-ci pour une autre raison. Il doit participer à la grandmesse des personnes âgées. Le gouvernement célébrera la Journée internationale des personnes âgées le dimanche 29 septembre au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC) à Pailles alors que la date officielle pour cette célébration est le 1er octobre qui tombe en semaine cette année. Pourtant en 2019, à la veille de la dissolution, le gouvernement avait convié les personnes âgées à Pailles un mardi.

Donc, tout laisse croire qu'il ne voudra pas faire une grosse annonce le 1er octobre pour dissoudre le Parlement le lendemain ou deux jours après. De plus, dans l'éventualité où il dissout le Parlement avant le 29 septembre, il ne pourra pas faire de grosse promesse devant les personnes âgées. Il faut se rappeler qu'en 2019, Pravind Jugnauth avait annoncé l'augmentation de la pension de vieillesse lors de cette journée, toujours à Pailles, pour dissoudre le Parlement le 6 octobre.

Par ailleurs, dans l'éventualité où Pravind Jugnauth dissout le Parlement vers le 3 octobre, il aura un délai minimum d'un mois et de six mois maximum pour tenir les élections générales. Une fois encore, il devrait tenir compte d'un autre calendrier afin de ne pas perturber les écoliers et les collégiens pour organiser les élections générales. Elles auront lieu probablement après le 14 novembre. D'après une source, ces élections pourraient avoir lieu le 17 novembre.

Les examens du Primary School Achievement Certifictate sont prévus du 22 au 25 octobre tandis que ceux qui prendront part aux National Certificate of Education passeront les épreuves entre le 25 septembre et le 17 octobre. Les plus grands, eux, auront les examens du School Certificate à partir du 19 septembre qui prendront fin le 14 novembre. Les épreuves du Higher School Certificate débutent le 19 septembre pour prendre fin le 14 novembre également.