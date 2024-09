Madagascar: Alpinisme - Des Malgaches visent le mont Everest

Un patron d'entreprise transmet sa passion de l'alpinisme à ses cadres dirigeants et veut leur faire grimper les hauts sommets malgaches.

C'est une idée originale. Zouzar Bouka, le patron de Vision Madagascar (Vima), rêve de faire découvrir sa passion de l'alpinisme aux membres de son comité exécutif. Il a ainsi décidé de les embarquer dans des projets d'ascension des hauts sommets malgaches à commencer par le pic Boby (2658m) qu'ils ont pu réaliser la semaine dernière. Baptisé «Projet Everest », son objectif ultime serait d'amener des Malgaches sur ce toit du monde qui culmine à plus de 8848 mètres.

«Cette expérience de l'alpinisrne, cette expérience de la randonnée peut unir les générations. Plus qu'un défi physique, c'est une opportunité de renforcer notre esprit d'équipe et de dérnontrer que, ensernble, nous pouvons toujours aller plus haut », aime-t-il répéter pour expliquer cette envie de partager sa passion à ces collaborateurs.

Le rêve de Zouzar Bouka semble apparemment inaccessible puisque ce sont des « bureaucrates » qu'il veut transformer en sportifs aguerris pour aller affronter les conditions hostiles, voire dangereuses des escalades en montagnes. Mais il prend très au sérieux son projet « fou » et engage de gros investissements pour le réaliser.

Depuis quelques mois, il a commencé à envoyer à l'entrainement son équipe, avec des grandes randonnées. Et puis, la semaine dernière, ils ont entamé leur premier vrai test en escaladant le pic Boby avec ses 2658 mètres qui fait partie du parc d'Andringitra, au sud du district d'Ambalavao, et le deuxième plus haut sommet de Madagascar après celui de Maromokotra, dans le massif de Tsaratanana.

«Nous allons viser des sommets de plus en plus hauts. Le massif de Makany ou le sommet de Maromokotra pourrait être notre prochaine cible », explique un des responsables du projet.

Mais cette épreuve d'entrainement leur a déjà permis de mesurer l'ampleur du défi physique et mental qui les attend, certains participants ayant fini en pleure en atteignant le sommet. Des dénivelés positives de 900 mètres, deux nuits passées au camp de base d'Andriampotsy, il a fallu quatre jours et trois nuits avec 46 heures de marches pour boucler l'aventure.

Cette ascension pic Boby a été réalisé dans les mêmes conditions que les sommets les plus célèbres du monde. L'équipe a mobilisé des moyens importants avec une centaine de personnels de soutien dont 80 porteurs et 20 guides locaux, des cuisiniers et un docteur. Au total, la troupe a été composée de 130 personnes, une grande première pour une ascension du pic Boby.