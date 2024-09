Tunisie: Affaire Mehdi Nafti-FTF - L'escalade

Le sélectionneur adjoint démis par le comité de normalisation monte au créneau et va saisir le TAS pour réclamer un dédommagement. On a déjà dit que le départ forcé de Mehdi Nafti est une bombe à retardement. On a décelé alors la mauvaise gestion de Kamel Idir et de son comité de normalisation de la FTF de ce dossier brûlant.

Il s'agit de Mehdi Nafti, désigné en sélection au même titre que Faouzi Benzarti par Wassef Jlaiel, mais qui n'a pu exercer à cause du veto de Benzarti et aussi à cause de la passivité de Kamel Idir qui s'est aligné sur les caprices de F Benzarti. Et comme attendu, Mehdi Nafti et son avocat sont montés au créneau après un silence de deux semaines.

Ils invoquent une résiliation unilatérale du contrat et attestent que les négociations avec Kamel Idir n'ont pas abouti à cause de l'offre jugée maigre. Nafti a dit même qu'on lui a proposé la sélection des joueurs locaux mais qu'il a refusé, et a affirmé que le mauvais traitement qu'il a reçu l'a poussé à réclamer un dédommagement total comme mentionné dans le contrat signé avec Wassef Jlaiel (apparemment, c'est un contrat blindé rédigé par l'avocat de Nafti).

C'est le TAS qui en décidera, mais il s'avère que c'est une affaire lourde de conséquences financières pour notre fédération déjà dans le gouffre et qui n'a pu honorer les salaires de ses employés. Kamel Idir et ses pairs désignés par la Fifa doivent assumer ce bras de fer aussi encombrant qu'inutile si Nafti va percevoir tous ses émoluments. Toute cette affaire qui dérange parce que Faouzi Benzarti est plus fort qu'un comité chargé de gérer la FTF !