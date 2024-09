Cet événement se positionne comme une plateforme stratégique, visant à renforcer l'engagement national dans la transition écologique... En réponse aux défis posés par le changement climatique et les inégalités sociales, ce rendez-vous incite à repenser les modèles économiques actuels pour mieux intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux.

Le Salon de l'économie verte, de la finance responsable et du développement durable, prévu les 24 et 25 octobre 2024 à l'Utica, s'annonce comme un événement majeur pour la Tunisie. Il mettra en lumière les transformations indispensables vers une économie plus respectueuse de l'environnement et socialement responsable, en se focalisant sur la transition vers des modèles plus durables et résilients. Avec les défis posés par le changement climatique, les inégalités sociales et l'épuisement des ressources naturelles, la Tunisie se doit d'adopter une approche proactive, intégrant l'économie verte et la finance responsable au coeur de ses politiques de développement.

Un remède aux défis climatiques et économiques de la Tunisie

L'économie verte, au centre des débats lors de ce salon, constitue une réponse visionnaire aux défis contemporains. Elle vise à générer une croissance économique durable tout en réduisant l'empreinte écologique des activités humaines. Ce modèle repose sur des pratiques qui minimisent l'usage des ressources naturelles et maximisent les bénéfices sociaux et environnementaux. Il ne s'agit plus seulement d'optimiser les profits, mais de s'assurer que chaque investissement et chaque décision économique contribuent à un impact positif à long terme, tant pour la planète que pour la société.

Dans le contexte tunisien, cette vision est particulièrement pertinente.

Le pays fait face à des conséquences croissantes du changement climatique : la hausse des températures, l'irrégularité des précipitations et l'élévation du niveau de la mer menacent directement ses ressources naturelles et ses écosystèmes. Le secteur agricole, vital pour l'économie nationale, est particulièrement vulnérable à ces phénomènes. Il devient donc impératif d'adopter des pratiques agricoles plus durables, tout en développant des technologies vertes pour l'industrie et l'énergie.

Le rôle central des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies ne sera pas négligé lors de ce salon. Ces objectifs constituent une feuille de route collective pour un avenir plus équitable et durable. Ils rappellent que chaque acteur économique, qu'il s'agisse de gouvernements, d'entreprises ou de citoyens, a un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus prospère, où l'environnement et les individus sont au coeur des décisions.

En Tunisie, où l'économie est confrontée à de nombreux défis, la transition vers une économie verte permettrait non seulement de répondre à ces objectifs mondiaux, mais aussi de créer des opportunités économiques pour les générations futures. Face à ces défis, le gouvernement tunisien a, d'ores et déjà, pris des mesures importantes. Depuis 2015, la Tunisie s'est engagée dans l'élaboration de cadres stratégiques pour l'économie verte, avec des objectifs à long terme, tels que la neutralité carbone d'ici 2050.

Des initiatives ont été mises en place dans divers secteurs pour favoriser l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le pays s'est également distingué en étant classé premier parmi 52 pays africains pour sa progression dans les ODD, démontrant ainsi son engagement à jouer un rôle de premier plan sur le continent en matière de développement durable.

Le salon mettra donc en lumière les progrès réalisés par la Tunisie, mais aussi les défis qu'il reste à relever. Parmi les secteurs prioritaires, l'agriculture durable occupe une place centrale. La nécessité d'adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement est primordiale pour garantir une production alimentaire saine tout en protégeant les écosystèmes locaux.

De même, l'industrie tunisienne doit se transformer pour devenir plus responsable, en intégrant des normes environnementales strictes et en réduisant son empreinte carbone. D'autres secteurs clés, tels que la gestion des déchets et l'énergie renouvelable, seront également au centre des discussions. Le potentiel de la Tunisie pour exploiter les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, est immense. Ces sources d'énergie propre et durable permettraient non seulement de répondre aux besoins énergétiques du pays, mais aussi de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, tout en créant de nouvelles opportunités économiques.

Le salon vise aussi à encourager l'innovation dans le secteur de la finance verte. L'investissement responsable, qui prend en compte non seulement les critères financiers, mais aussi les impacts environnementaux et sociaux, devient une composante essentielle de la transition vers une économie verte. En Tunisie, le développement de ce secteur pourrait fournir les ressources nécessaires pour financer des projets verts, que ce soit dans les infrastructures, l'agriculture ou l'industrie.

Le secteur privé au coeur de la transition verte

Les acteurs clés de cet écosystème, qu'il s'agisse d'entrepreneurs, d'institutions financières, de bureaux d'études ou d'agences publiques, joueront un rôle crucial dans cette transformation.

Le salon sera l'occasion de renforcer les liens entre ces différentes parties prenantes et de favoriser une collaboration plus étroite pour atteindre les objectifs fixés. Le secteur privé, en particulier, sera appelé à jouer un rôle moteur dans l'adoption de nouvelles pratiques et technologies durables, tandis que le secteur public continuera de fournir un cadre législatif et réglementaire favorable à cette transition. Par ailleurs, la collaboration internationale sera mise en avant.

En effet, face à l'ampleur des défis climatiques, la Tunisie ne peut agir seule. Les partenariats internationaux, notamment avec les bailleurs de fonds et les institutions multilatérales, sont essentiels pour apporter un soutien financier et technique. Ce salon sera donc une opportunité pour la Tunisie de renforcer ces collaborations et de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir son économie verte. Et donc, ce salon ne se résume pas à un simple événement.

Il incarne une vision d'avenir pour la Tunisie, un appel à l'action pour tous les acteurs économiques à s'engager dans une transition écologique ambitieuse et nécessaire. C'est une occasion unique de fédérer les efforts nationaux et internationaux pour construire un avenir plus durable, plus inclusif et plus résilient. Et la réussite de cette transition dépendra de la capacité du pays à harmoniser ses objectifs économiques avec la protection de l'environnement et la justice sociale, en impliquant toutes les parties prenantes dans un dialogue constructif et proactif.