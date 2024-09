Tunisie: Sociétés communautaires - Soutenir et former les porteurs de projets

La secrétaire d'État chargée des sociétés communautaires a souligné l'importance d'accompagner, de soutenir et de former les porteurs d'initiatives individuelles et collectives, en utilisant les résultats des études pour les aider à développer les chaînes de valeur (où se forme la valeur et quelle stratégie adopter?), selon les spécificités et les besoins de développement et d'emploi de leurs régions respectives.

Selon un communiqué du ministère de l'emploi et de la Formation professionnelle, il a été convenu, lors d'une séance de travail présidée par Hasna Jaballah, secrétaire d'Etat chargée des sociétés communautaires, d'intégrer «une base de données sur les chaînes de valeur dans la plateforme nationale d'initiative privée «Moubader», lancée en 2023, dans le cadre du projet «Initiative pour le Développement». Un référentiel national qui prend en compte les spécificités régionales et locales.

Il a été convenu également d'exploiter les résultats des études réalisées pour le développement des chaînes de valeur dans les différentes régions et divers secteurs et de désigner un interlocuteur unique pour chaque ministère afin de traiter les demandes de création de sociétés communautaires et surmonter les obstacles à leur création.

À cette occasion, la secrétaire d'État a souligné l'importance d'accompagner, de soutenir et de former les porteurs d'initiatives individuelles et collectives, en utilisant les résultats des études pour les aider à développer les chaînes de valeur (où se forme la valeur et quelle stratégie adopter?), selon les spécificités et les besoins de développement et d'emploi de leurs régions respectives.

En outre, Hasna Jaballah a appelé à l'élaboration d'un plan d'action définissant toutes les ressources nécessaires, humaines et financières, ainsi que les programmes de formation et les mécanismes de mise en oeuvre des résultats des études sur le terrain, en particulier celles qui peuvent être mises en oeuvre rapidement et efficacement, afin de favoriser la création de projets privés et de sociétés communautaires durables.

La séance de travail a également permis de présenter la mise à jour de la base de données sur les chaînes de valeur et le processus de collecte des études réalisées entre 2019 et 2024. Faire appel à un cabinet d'études spécialisé afin d'exploiter et de valoriser les résultats des études, une option qui a été également discutée.