Angola: Recensement 2024 - Pereira Alfredo répond au questionnaire des agents de terrain à Huambo

Huambo (Angola) — En 15 minutes, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a répondu jeudi, au questionnaire des agents de terrain, dans la poursuite du recensement général de la population et de l'habitat, commencé jeudi à 00h00, avec collecte de données spéciales.

Les agents, composés d'un superviseur et d'un nombre égal de recenseur, se sont rendus au Palais du Gouverneur vers 8h00 et, après avoir été reçus par le gouverneur, ont procédé en privé à la collecte des données du recensement.

S'adressant à la presse, Pereira Alfredo a dit avoir conclu l'acte formel de comptage pour l'Angola, ce qui démontre clairement le niveau de préparation des agents censitaires, qui ont posé des questions confidentielles et qui ne peuvent être révélées.

Le gouverneur, qui l'a considéré comme devoir patriotique, a encouragé l'engagement des équipes impliquées dans le processus de recensement.

Il a appelé la population de Huambo à accueillir les recenseurs de la meilleure façon possible et à collaborer au maximum, car tout le monde est impatient de savoir combien vivent dans cette région du Plateau central.

"Nous savons qu'il s'agit d'un recensement numérique, dont l'utilisation des équipements sera améliorée à mesure que le processus de recensement se déroulera, mais nous avons quand même rempli notre devoir et nous espérons que tous les autres concitoyens le feront également", a-t-il souligné.

Pereira Alfredo a souligné que le recensement général de la population et de l'habitat constitue un moment important, qui met à disposition des informations pour la programmation des politiques publiques.

Le responsable a ajouté que la mise à jour des données de population aiderait à améliorer les politiques publiques, sur la base d'éléments plus fiables, car jusqu'ici les données utilisées sont celles du recensement 2014 et 10 ans plus tard, elles doivent être mises à jour.

Selon les prévisions de l'INE pour 2024, la province de Huambo a une population estimée à deux millions, 830415 habitants, répartis entre les municipalités de Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo et Ucuma.

Le recensement de 2024 sera le troisième dans l'histoire du pays, le premier ayant été effectué en 1970, cinq ans avant l'indépendance nationale proclamée le 11 novembre 1975, tandis que le second s'est déroulé en 2014.

Le recensement général de la population et de l'habitat permettra de connaître avec précision le nombre d'habitants dans le pays, combien d'hommes, de femmes, d'enfants et de personnes âgées, où ils vivent et comment ils vivent.

Avec cette information, le pays pourra mieux planifier la distribution des services essentiels pour tous les Angolais.