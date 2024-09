Tunisie: Economie régénérative - Créer des systèmes durables pour l'environnement et la société

L'économie régénérative est un concept en plein essor. Elle vient après l'économie circulaire. Il s'agit d'un nouveau concept dans le champ de l'économie verte. Son idée est de tendre vers la création de systèmes qui sont durables pour l'environnement et la société, mais qui contribuent également à les régénérer et les améliorer.

L'économie régénérative est un modèle économique émergent qui fait débat depuis quelque temps et s'est largement répandu dans les médias. Selon la plupart des spécialistes, il s'agit d'un idéal caractérisé par des ressources naturelles limitées. Il se base sur une dynamique de « renouvellement revitalisation, restauration, ou réhabilitation d'un système, d'un processus ou d'un environnement afin de générer un état meilleur, plus sain, plus porteur ou plus durable ».

Les experts parlent d'un principe qui repose sur l'idée que les ressources, quelles qu'elles soient, peuvent être renouvelées ou restaurées si elles sont utilisées de manière responsable et respectueuse de leur capacité de régénération. « Cette capacité vise à créer des systèmes qui peuvent se restaurer, se renouveler ou s'auto-entretenir au fil du temps plutôt que de s'épuiser ou de se détériorer. Si ce principe est aujourd'hui beaucoup utilisé pour aborder dans l'optique de l'utilisation des ressources naturelles, il ne s'y limite pas par définition », expliquent-ils.

Création de flux circulaires

Et de poursuivre : «L'économie actuelle est intrinsèquement économiquement régénératrice ». D'après eux, l'économie que nous connaissons est fondamentalement régénératrice, mais uniquement sur le volet économique. Pour comprendre cela, il suffit de comprendre que l'argent investi dans une activité génère des profits qui peuvent eux-mêmes être réinvestis pour accompagner la poursuite ou l'augmentation de l'activité.

Et contrairement à l'économie traditionnelle, ce modèle économique cherche à créer des flux circulaires où les ressources sont utilisées de manière efficace, où les déchets sont minimisés et les processus de production soutiennent et développent la santé des écosystèmes et des communautés locales.

L'économie régénératrice vise à « opérer dans le cadre des limites planétaires en reconnaissant que les activités humaines doivent être alignées avec les capacités régénératives de la Terre. Il y a urgence car, parmi ces frontières, l'effondrement de la biodiversité est particulièrement critique », appuient les spécialistes.

En quête de résilience

L'ambition régénérative est donc de réparer les services écosystémiques qui soutiennent les conditions de vie sur Terre comme le cycle de l'eau, la biodiversité, la régulation du climat... mais aussi de renouveler les ressources naturelles.

Au-delà des enjeux de durabilité environnementale, l'économie régénératrice vise à favoriser la justice sociale et le bien-être des populations, ce qui la rapproche de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Il est à signaler que la RSE et l'économie régénératrice partagent, certes, certains objectifs communs mais diffèrent dans leurs approches et leurs implications.

« Alors que la RSE est souvent mise en oeuvre par le biais de politiques et de programmes internes au sein des entreprises, telles que la réduction des émissions de carbone, l'amélioration des conditions de travail ou encore les initiatives philanthropiques, l'économie régénératrice propose une approche plus holistique et systémique, dévoilent les experts. Celle-ci implique notamment une transformation plus fondamentale des modèles économiques pour promouvoir la régénération des ressources et des écosystèmes à l'échelle sociétale. Ainsi, l'économie régénérative est à la fois une philosophie et une méthode pratique pour les organisations et les territoires en quête de résilience.