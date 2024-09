Tunisie: Cab - Des affaires de dernière minute !

Les responsables ont réussi, quelque temps avant la clôture du mercato d'inter-saison, deux bons coups en s'octroyant les services de Momar Diop Seydi, venant tout droit de l'équipe «Génération Foot» du Sénégal et Zied Aloui, ex-USM et ex-Nasr Libyen.

Ce sont deux nouvelles recrues de taille quand on connaît les défaillances enregistrées au niveau du compartiment offensif après le départ du buteur Taïeb Ben Zitoun à Al Hillal du Soudan. Le premier est un joueur de couloir et le second est un chasseur de but confirmé.

On peut penser que ces attaquants, dont on dit donc beaucoup de bien, apporteront le plus attendu. Maintenant, il va falloir reconstituer la colonne véritable de l'équipe cabiste le plus vite possible pour être fin prêt lors de la reprise, le 28 septembre, contre l'ASSoliman. On fait confiance au nouvel entraîneur Sami Gafsi pour cette mission...