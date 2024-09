Tunisie: Santé - Comment se prémunir contre la rage ?

billet

La rage tue. Et pourtant en Tunisie, une bonne partie de la population ne le sait pas. Elle ne sait pas, non plus, que la rage se transmet par les chats, que les vaches et les moutons peuvent attraper la rage et que c'est une maladie qui tue l'Homme, une fois les symptômes déclarés.

Et pourtant, c'est une maladie qui peut être à 100% prévenue. La rage tue, et a tué 10 personnes en Tunisie jusqu'au 20 août dernier. Un chiffre alarmant qui suscite une grande polémique, des interrogations et une panique générale. Les messages de prévention sont simples, clairs et leur application est facile. Mais, pour mieux faire comprendre ces messages, il faut connaître la rage. La rage est provoquée par un virus qui touche les mammifères à sang chaud, ainsi que l'Homme et ayant une affinité pour le système nerveux de son hôte.

Le réservoir du virus rabique est principalement le chien et plus de 99% des cas de la rage humaine sont provoquées par les morsures de chiens dans les pays endémiques. Les pays développés (l'Europe de l'ouest, les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, la Grande-Bretagne, etc) ont éradiqué (contrôlé) la maladie dans la population canine. L'Afrique et l'Asie comptent 95% des cas humains de mortalité annuelle par la rage sur un total d'environ 59.000 décès.

Comment se transmet la rage ?

Le virus rabique est excrété dans la salive d'animaux infectés jusqu'à 13-15 jours avant l'apparition des symptômes cliniques, puis l'excrétion est maximale au moment de la phase d'expression clinique de la maladie et s'arrête avec la mort de l'animal. La morsure est le mode de transmission habituel. Les griffures et le léchage sur une peau lésée et blessée constituent également des voies de transmission. Les chiens en état de divagation se contaminent entre eux par le virus rabique à la suite de bagarres de dominance (accouplement, ressources alimentaires, etc), et maintiennent le virus dans leur population toute l'année.

Plus le nombre de chiens en état de divagation est élevé, plus le risque de transmission aux humains et aux autres espèces animales augmente. La pullulation non précédée des chiens en état de divagation en Tunisie est la résultante de plusieurs facteurs humains :

Abandon de chiens de plus en plus fréquent par les Tunisiens. En effet, on assiste à une fougue d'adoption de chiens et de chats de tout genre, sans aucune formation ni connaissance des fondements de l'adoption animale. Dès que le chiot grandit et que les dépenses croissent (vaccin, aliment, soins, etc), l'abandon devient la meilleure solution. Les départs en vacances, les déménagements, le manque de temps, engendrent l'abandon de l'animal de compagnie, qui ne s'est pas encore élevé au rang de «membre de famille» dans la culture tunisienne.

La fin des travaux de construction s'associe avec la libération de chiens dans les rues. Ces chiens, ayant servi à surveiller les chantiers pendant des mois, voire des années, se retrouvent abandonnés à la fin. Les décharges publiques fournissent une alimentation riche et équilibrée pour les chiens errants, principalement celles à proximité des restaurants ou de bouchers ou de grandes surfaces. Les chiens y trouvent tout ce qu'il faut pour maintenir leur besoin d'entretien et leur besoin de reproduction.

Une chienne bien alimentée est à la fois fertile et prolifique, ce qui contribue à l'accroissement de la population, favorisant ainsi le maintien du virus rabique et augmentant le risque de sa transmission.

Les acteurs de la transmission de la rage sont:

1- Les chiens en état de divagation sont responsables de la contamination des animaux domestiques de la ferme (tels que les bovins, les équins, etc). Ces chiens, quand ils sont enragés, vont s'introduire dans les étables ou les locaux et mordre plusieurs animaux en stabulation libre ou entravée.

2- Les chiens, en état de divagation, s'attaquent aux chiens dépendant de propriétaires soit lors de promenade ou lorsque ces derniers sortent sans propriétaire à l'extérieur de la demeure.

3- Plus de 90% des agressions que subit l'homme sont causées par des chiens enragés en état de divagation. Les enfants constituent la première victime de ces attaques, contre lesquelles ils sont démunis et incapables de se défendre. Les agressions des enfants sont très dangereuses, car elles surviennent en général au niveau de la tête.

4- Un chien enragé perd le sens de la vigilance et peut s'attaquer aux chats. Si le chat survit à l'attaque et à l'agression, il développe l'infection rabique et transmet le virus à son tour aux humains avec qui il cohabite ou les autres chats ou chiens.

5- Bien que le chat ne soit pas la première espèce animale victime des attaques de chiens enragés, il transmet à son tour le virus à l'homme, par morsure ou griffure. La griffure est contaminante lorsque le chat infecté se lèche les griffes avant.

6 et 7- Lorsque les chiens dépendant de propriétaires ne sont pas vaccinés ou que leur vaccination n'est pas à jour, et qu'ils sont mordus ou griffés par des animaux enragés, ils s'infectent et transmettent le virus à leur propriétaire et à d'autres animaux avec lesquels ils entrent en contact.

8- Tout animal infecté par le virus rabique peut transmettre le virus s'il mord l'homme ou un autre animal ou si ces derniers entrent en contact fortuitement avec sa salive contaminée.

Comment la prévenir ?

Compte tenu des éléments expliqués précédemment, les mesures préventives se situent à plusieurs niveaux :

Humains

En cas de morsure, griffure, léchage sur une plaie ouverte (même si l'animal est vacciné) laver abondamment à l'eau et savon pendant au moins 15 minutes.

Aller au plus proche centre de traitement anti-rabique

Ne pas tuer l'animal agresseur et avertir le vétérinaire

Signaler au vétérinaire tout comportement suspect sur un animal

Animaux de la ferme

Protéger leurs locaux par du grillage, murs, portes, etc

Faire vacciner contre la rage

Signaler au vétérinaire toute agression par un chien dépendant d'un propriétaire ou chien en état de divagation, dans les 24 heures.

Chiens en état de divagation

Ne pas provoquer un chien en état de divagation : ne pas jeter des pierres, ne pas lever de bâtons à sa vue, etc

Eviter de circuler dans les parcours colonisés par des chiens en état de divagation

Ne pas tuer un chien en état de divagation s'il a mordu un humain ou un animal

S'éloigner le plus possible des meutes de chiens en état de divagation

Ne pas jeter la nourriture dans les décharges publiques

Chiens dépendant de propriétaire

Vacciner les chiens contre la rage tous les ans (la vaccination est gratuite auprès des services vétérinaires régionaux)

Stériliser les chiens dès leurs jeunes âges

Ne pas laisser les chiens sortir seuls

Eviter de promener le chien à proximité d'une zone de forte densité de chiens en état de divagation

Chats

Vacciner les chats contre la rage tous les ans (la vaccination est gratuite auprès des services vétérinaires régionaux)

Stériliser les chats dès leurs jeunes âges

Ne pas laisser les chats sortir à l'extérieur

Ne pas adopter de chats de la rue

Ne pas toucher de chats errants

Si votre chat se bagarre avec un autre, prévenir immédiatement et sans délai le vétérinaire

Pour contrôler la rage, la lutte doit être intégrée, elle nécessite la collaboration, la coordination et la communication entre différents secteurs : médical, vétérinaire, environnement, collectivités locales, académiciens, associations... La communication, en particulier la sensibilisation du grand public, est un pilier d'une extrême importance dans la prévention de la rage dans le contexte actuel. Des spots publicitaires devraient passer à la TV à longueur de journée, des émissions radio, des annonces, des brochures, des posters devraient être collés partout.