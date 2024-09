Afrique Centrale: Le Président João Lourenço écrit à son homologue de la RDC

Luanda — Un message du Président de la République, João Lourenço, a été remis jeudi à son homologue Félix Tshisekedi, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, par le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António.

Le contenu du message n'a pas été révélé, mais on sait que le Chef de l'État angolais exprime sa solidarité avec le peuple et le gouvernement de la RDC, tout en évoquant l'approfondissement des relations bilatérales et multilatérales, y compris les questions d'intérêt mutuel au niveau régional et continental.

Le message du Chef de l'État angolais a été délivré en présence de l'ambassadeur Jorge Cardoso, directeur Afrique, Moyen-Orient et Organisations régionales du ministère des Relations extérieures et de Miguel Costa, ambassadeur d'Angola en République Démocratique du Congo et d'autres hauts responsables de l'appareil central de l'État.

La lettre a été remise il y a un peu moins d'une semaine, après que Luanda ait accueilli, au siège du ministère des Relations Extérieures, la 4ème Réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix à l'est de la République démocratique du Congo.

Jeudi également, le Président de la République, João Lourenço, a eu un entretien téléphonique avec le Président du Rwanda, Paul Kagame, dans le cadre des efforts que l'Angola déploie pour résoudre la crise sécuritaire en République Démocratique du Congo.

L'Angola et la RDC font partie de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), et maintiennent des contacts au plus haut niveau sur les questions liées à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région.