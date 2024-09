Angola: Le gouvernement a l'intention d'augmenter la couverture électrique à 50 % en 2027

Luanda — Le Gouvernement angolais entend atteindre, d'ici 2027, un taux de couverture électrique de 50 pour cent, améliorant le taux actuel d'accès à l'énergie électrique et à l'eau potable qui varie entre 44% et 56%, a réaffirmé jeudi, à Luanda, ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Selon le ministre qui s'exprimait à l'ouverture du XIIIe Conseil Consultatif du Ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA), à Huila, il est prévu de construire le barrage de Nhene, à la source de la rivière Caculuvar, où le gouvernement espère obtenir un taux d'accès à l'électricité de 50 %, ce qui signifie qu'environ 16 millions d'habitants auront accès à l'énergie, avec plus de 1 250 000 nouveaux branchements domestiques à travers le pays.

João Baptista Borges a souligné que, dans le Plan national de développement pour la période 2023-2027, des objectifs clairs ont été fixés pour augmenter ces taux, en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de vie de la population, en particulier dans les zones les plus pauvres.

Le ministre a réitéré la conclusion des projets structurants du secteur, en voie d'achèvement, dans le cas des deux systèmes d'approvisionnement en eau, BITA et Quilonga, qui, au cours des trois prochaines années, garantiront l'accès à plus de 7,5 millions de nouveaux consommateurs dans les zones périurbaines qui ne disposent pas de réseaux de distribution d'eau, comme Zango, Zona Verde, Ramiros, Benfica et Mulenvos.

João Baptista Borges a également mentionné la construction d'une nouvelle canalisation d'adduction d'eau entre Benfica et Morro Bento, dont l'achèvement est prévu pour la fin de cette année. "Cette infrastructure profitera aux institutions hospitalières et autres situées dans la région, en plus de résoudre les problèmes d'approvisionnement dans les quartiers", a-t-il déclaré.

En termes d'électrification, il a souligné la construction de réseaux moyenne et basse tension, dans le cadre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalité (PIIM) qui prévoit 20 mille nouveaux branchements domestiques et la construction de la sous-station de Vila Flor pour alimenter plus de 120 mille habitants dans cette circonscription, Mulenvos Sul, Progresso 2 et Santo António.

Vila da Muxima a également été mentionnée par le gouverneur, informant que l'électrification sera réalisée dans le cadre du processus de requalification, avec la construction d'une sous-station et d'une ligne de transport de 700 kilomètres, ainsi que la municipalité de Quissama, où les localités seront électrifiées comme celle de Cabo Ledo, de Cuanza-norte, tandis que Mussulo terminera les travaux d'ici la fin de cette année.

Il a également indiqué que d'autres projets en cours comprennent le nouveau système d'approvisionnement en eau de N'dalatando, qui entrera en service plus tard cette année, et ceux de Saurimo et Benguela, prévus pour les deux prochaines années.

Il a mentionné que dans le sud du pays, dans la province de Cunene, la construction des barrages de Ndue et Calucuve se poursuit, en plus des systèmes d'adduction d'eau d'Oncócua, Chitado et Otchinjau, dont l'achèvement est prévu pour 2026, bénéficiant à plus de 350 mille personnes, à Namibe, 43 travaux ont été approuvés pour la récupération de barrages dans les municipalités de Camucuio, Virei et Bibala.

Dans le cas de la province de Luanda, avec une population estimée à 10 millions d'habitants, moins de la moitié a accès à l'eau potable.

Au cours de l'événement, le gouverneur de la province de Luanda, Manuel Homem, a souligné que la couverture d'accès à l'eau à Luanda reste déficiente, avec moins de 35% de la population ayant accès à l'eau.

Il a souligné que malgré tout le travail accompli, la province de Luanda continue d'enregistrer les branchements domestiques effectués depuis des années et qui ne font pas couler l'eau des robinets, comme c'est le cas dans les municipalités de Viana, Kilamba Kiaxi, Talatona, Belas et d'autres.

Pour améliorer la situation, Manuel Homem a expliqué que l'opérationnalisation du Centre de distribution UGP permettra cette année l'approvisionnement en eau potable à plus de 33 mille familles dans les quartiers entourant Morro Bento.

Le XIIIe Conseil Consultatif se déroule jusqu'à vendredi (20) sous le thème "Énergie et eau - Défis et solutions pour l'expansion et la durabilité du secteur".

L'événement a la participation de plusieurs entités du secteur.