Cameroun: Emelda Simo - Réaliser le rêve de sa mère à travers l'hôtellerie

interview

Emelda Simo, une jeune femme ambitieuse, a rejoint le CEFOP My Dream six ans après l'obtention de son baccalauréat, poussée par une motivation profonde : honorer la mémoire de sa mère, récemment décédée, en réalisant son rêve. Depuis son entrée au centre, Emelda a non seulement acquise des compétences solides dans le domaine de l'hôtellerie, mais elle a également noué des liens enrichissants avec d'autres apprenants. Son parcours au CEFOP My Dream lui a permis d'explorer divers aspects de l'hôtellerie, enrichissant ainsi son savoir-faire et sa passion pour ce secteur.

À l'issue de sa formation, Emelda prévoit d'intégrer une structure hôtelière afin de perfectionner son expérience professionnelle, avant de se lancer dans la création de sa propre entreprise. Pour elle, le CEFOP My Dream se distingue par la qualité exceptionnelle de ses formations, qu'elle juge largement supérieures à celles d'autres centres. Elle invite vivement les jeunes à s'engager dans l'hôtellerie, un domaine qu'elle considère comme porteur d'avenir, tout en soulignant l'importance de choisir un établissement de formation de qualité, à l'image du CEFOP My Dream.

Pouvez-vous nous présenter le centre My Dream Hôtellerie (MDH) et son histoire ?

Le Groupe My Dream Hôtellerie (MDH) est spécialisé dans la formation aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration, notamment dans la cuisine internationale et tropicale, bar, restaurant, oenologie, boulangerie, pâtisserie, décoration événementielle, et sculpture sur fruits et légumes. La formation dure 12 mois, avec 9 mois de théorie et pratique au centre et 3 mois de stage dans l'une de nos entreprises partenaires au Cameroun. Le premier centre a ouvert en juillet 2019 à Bafang et un deuxième campus a été lancé en 2023 à Bafoussam.

%

Quelles sont les valeurs et missions du Groupe My Dream Hôtellerie ?

Le groupe MDH met l'accent sur la qualité des prestations dans l'hôtellerie et la lutte contre le chômage à travers l'entrepreneuriat. Il valorise la discipline, la propreté, le travail en équipe, et vise à former des jeunes avec des compétences professionnelles dans l'hôtellerie tout en recyclant les professionnels pour qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles tendances du secteur.

Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter dans le département du Haut-Nkam ?

Le Haut-Nkam regorge d'établissements hôteliers de renommée internationale, mais ces derniers peinaient à trouver du personnel qualifié sans devoir recruter dans les grandes villes, ce qui était coûteux. Les hôtels locaux ont accueilli favorablement le projet MDH et accompagnent le centre en offrant des stages et des emplois à ses apprenants. Actuellement, entre 40 et 60 % des employés de ces hôtels sont issus de notre centre.

Quelles sont les principales filières de formation proposées par votre centre ?

Les principales filières sont la cuisine internationale et tropicale, boulangerie-pâtisserie, bar, restaurant, œnologie, sculpture sur fruits et légumes, décoration événementielle, et hébergement. Notre particularité est de former des jeunes polyvalents capables de maîtriser plusieurs disciplines.

Comment se déroule la formation en cuisine internationale au sein de votre établissement ?

La formation en cuisine internationale comporte une phase théorique et une phase pratique. Elle couvre l'histoire des cuisines et des préparations culinaires, enseignant des techniques universelles pour les plats occidentaux et locales pour les plats afro-camerounais.

Pouvez-vous décrire les aspects spécifiques de la formation en boulangerie-pâtisserie dans votre centre ?

La formation en boulangerie-pâtisserie initie les apprenants aux secrets de la pâtisserie française et internationale, ainsi qu'aux techniques de boulangerie, allant des recettes les plus simples aux plus complexes.

Que comprend la formation pour les métiers de bar, restaurant, banquets et œnologie ?

Cette formation couvre les techniques de service au bar et au restaurant, l'art de dresser la table, la connaissance des boissons alcoolisées et non-alcoolisées, ainsi que le langage du vin.

Quels sont les modules inclus dans la formation dédiée à l'hébergement ?

La formation en hébergement enseigne l'accueil en milieu hôtelier, la gestion des réceptions, des étages et de la buanderie, ainsi que la connaissance technique de ces différents espaces.

Quelle est la durée de la formation continue dans votre établissement et comment est-elle structurée ?

La formation continue dure 12 mois : 9 mois de cours théoriques (25 %) et pratiques (75 %) au centre, suivis de 3 mois de stage en entreprise. Nous proposons également des formations de 12 semaines (3 mois) pour des spécialisations telles que la cuisine, la pâtisserie, ou la décoration événementielle.

Quels sont les critères d'admission pour intégrer une formation dans votre centre ?

L'admission se fait sur étude de dossier et test psychotechnique. Les candidats peuvent avoir un BEPC, CAP, Probatoire, BAC ou plus, peu importe la filière.

Comment s'organise la méthode d'enseignement au sein du centre My Dream Hôtellerie ?

Avant chaque rentrée, nous recyclons nos formateurs à la nouvelle pédagogie basée sur la méthode par alternance. Cette méthode combine théorie et pratique afin de maximiser l'apprentissage des métiers de l'hôtellerie.

Pouvez-vous nous parler de l'équipement et des infrastructures disponibles pour vos apprenants ?

Nos infrastructures sont très modernes, avec un plateau technique élevé et un accès wifi gratuit dans tous nos campus, afin de faciliter l'accès aux ressources en ligne pour nos apprenants et formateurs.

Quel est le profil des formateurs au sein de votre établissement ?

Nos formateurs sont des professionnels actifs dans le secteur hôtelier, assistés par des experts en pédagogie qui s'occupent des matières générales.

Comment adaptez-vous vos programmes de formation pour répondre aux exigences du marché ?

Nos programmes sont d'abord mis à jour en fonction des référentiels du MINEFOP, puis ajustés selon les besoins spécifiques exprimés par nos partenaires du secteur hôtelier.

Quels sont les débouchés professionnels possibles pour vos apprenants après leur formation ?

Les apprenants peuvent devenir chef de cuisine, maître d'hôtel, chef pâtissier, gouvernant d'étage, décorateur, directeur d'hôtel, ou ouvrir leur propre entreprise avec le soutien du centre. Le diplôme DQP délivré par le MINEFOP leur donne accès à diverses opportunités professionnelles.

Quels types de partenariats avez-vous établis avec les entreprises pour garantir des opportunités de stages et d'emplois à vos apprenants ?

Nous avons des partenariats avec des entreprises dans plusieurs villes du Cameroun (Douala, Yaoundé, Kribi, Bafoussam, Bangou, Bafang), où nos apprenants effectuent leurs stages et sont souvent embauchés par la suite.

Pouvez-vous partager quelques témoignages d'anciens apprenants qui ont réussi dans le secteur hôtelier ?

De nombreux anciens sont actuellement actifs dans des entreprises de renom, tandis que d'autres ont créé leur propre entreprise. Vous recevrez leurs témoignages dans une prochaine production.

Comment le centre My Dream Hôtellerie a-t-il impacté le développement socio-économique du département du Haut-Nkam ?

Depuis 2019, notre centre a contribué au développement du Haut-Nkam en créant des emplois. Nos anciens apprenants ont ouvert des restaurants, des services traiteur, et occupent des postes dans divers hôtels et restaurants locaux.

Quelles sont vos stratégies pour attirer de nouveaux apprenants et renforcer votre visibilité dans la région ?

Nous assurons la qualité de notre formation, utilisons les réseaux sociaux, organisons des journées portes ouvertes (JPO), et faisons des prospections dans les lieux publics pour attirer de nouveaux inscrits.

Pourquoi un apprenant devrait-il choisir le Groupe My Dream Hôtellerie plutôt qu'un autre centre de formation ?

Choisir My Dream Hôtellerie, c'est opter pour la discipline, la rigueur, le sérieux et la polyvalence, des qualités essentielles pour réussir dans le secteur hôtelier.

Quels sont vos projets de développement pour l'avenir du centre My Dream Hôtellerie ?

Nous avons pour projet de renforcer notre plateau technique et, à terme, de trouver un site pour construire notre propre centre afin de ne plus être en location.

Avez-vous l'intention d'introduire de nouvelles filières ou d'améliorer les formations existantes ?

Nous n'envisageons pas de nouvelles filières pour l'instant, mais nous prévoyons d'introduire une deuxième année pour spécialiser davantage nos apprenants après une première année de formation.

Comment envisagez-vous l'expansion future du centre dans d'autres régions ou villes ?

Nous avons déjà ouvert un nouveau centre à Bafoussam et continuons de développer de nouveaux partenariats dans la région. Nous pourrions également envisager d'autres ouvertures en fonction de la demande.

Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui hésitent à choisir la formation professionnelle ?

La formation professionnelle est le choix de l'avenir. Elle permet d'acquérir rapidement des compétences et de s'intégrer rapidement dans le marché du travail, que ce soit en tant qu'employé ou entrepreneur.

Quels conseils donneriez-vous aux parents pour bien orienter leurs enfants dans le choix d'un centre de formation ?

Les parents doivent choisir un centre de formation en tenant compte des perspectives d'emploi. Un mauvais choix peut avoir des conséquences sur l'avenir de l'enfant. Nous encourageons les parents à s'informer correctement et à choisir le Groupe My Dream Hôtellerie pour une formation de qualité.