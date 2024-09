Afrique: Signature d'un protocole d'accord entre le Gabon et le Maroc

Le Ministre gabonais en charge de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout et M. Abdellatif Ouahbi, Ministre marocain de la Justice, ont procédé à la signature d'un protocole d'accord dans le domaine de la justice le mercredi 18 septembre 2024 à Rabat.

Cet accord, qui rentre dans le cadre du renforcement des liens historiques et culturels entre les Etats met en avant la dynamique de soutien à l'intégration africaine, l'importance de la législation dans l'amélioration du niveau de l'administration judiciaire, pour répondre aux évolutions économiques et sociales non sans oeuvrer à l'amélioration du système judiciaire et à la consolidation de l'Etat de droit.

En mission officielle à Rabat au Maroc sur invitation du Ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, le Membre du Gouvernement de la Transition, Paul-Marie Gondjout, a procédé à la signature d'un protocole d'accord dans le domaine de la justice.

La signature de ce protocole d'accord par les parties encadre, entre autres, la coopération bilatérale, l'organisation judiciaire, les procédures qui régissent le déroulement des litiges et procès et les échanges d'expériences en matière de gestion judiciaire.

Ce protocole d'accord porte sur les échanges autour de la nouvelle législation en vigueur au sein des Etats respectifs. Il s'agit notamment d'une législation des pays axée sur l'amélioration de l'administration judiciaire, les échanges d'informations et d'expertises dans la formation des auxiliaires de justice et des professions légales et judiciaires.

Autres spécificités auxquelles se greffe le protocole d'accord cité, la formation initiale et continue, la promotion des échanges dans le domaine des études, d'informations et d'expertises en ce qui concerne les modes alternatifs de règlement des conflits tels que la conciliation, la médiation et l'arbitrage, l'amélioration de la performance du système judiciaire à travers la dématérialisation des actes judiciaires.

Lors de la signature du protocole d'accord le mercredi 17 septembre 2024 à Rabat, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout, a magnifié le modèle marocain dans le domaine de la réforme du système judiciaire non sans relever l'opportunité en or qu'offre cet accord pour le développement du système judiciaire gabonais. Tout comme il a tenu à réaffirmer la volonté du Gabon d'oeuvrer à la consolidation des échanges dans le domaine judiciaire avec le Maroc.