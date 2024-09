Congo-Brazzaville: L'Union nationale de la presse du Congo et son nouveau président face à de nombreux défis

L'Union nationale de la presse du Congo (UNPC), l'instance faîtière de la presse en RDC, a élu ce 20 septembre 2024 un nouveau président : Kamanda Wa Kamanda Muzembe, ancien journaliste à la télévision nationale et à Radio France Internationale (RFI).

Cette élection s'est tenue à l'occasion du 10e congrès de l'organisation, chargée de l'autorégulation des médias congolais. Le nouveau patron hérite d'un secteur en proie à une crise profonde depuis de nombreuses années, rendant sa mission particulièrement ardue.

Au congrès de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC), tous les professionnels ou presque sont unanimes sur la facilité avec laquelle on devient journaliste en RDC. « L'imposture s'est invitée dans ce travail à cause de la fragilité des points d'accès, lance-t-il. Il faut rigoureusement travailler pour élever ces points d'accès, de manière à ce que seuls les meilleurs passent », explique Willy Kalengayi, journaliste et patron d'une chaine de télévision.

« Pour être le quatrième pouvoir, il faut être digne »

Le problème ne se situe toutefois pas seulement du côté de l'entrée dans la profession : même certains vétérans versent dans les abus. « Le journaliste écrit parfois des choses sachant que ce sont des choses fausses, le tout pour qu'il soit approché, malheureusement avec de l'argent, déplore Michel Museme est congressiste, journaliste et patron de presse. Ça me fait très très mal. Ça n'a plus l'air d'être la profession noble que nous avons apprise à l'école ».

Le chantier est immense et Kamanda Wa Kamanda, le nouveau président, a choisi ses priorités : « La priorité, c'est de nettoyer un peu la corporation, éviter d'avoir un fourre-tout dans la corporation des journalistes. On dit que nous sommes le quatrième pouvoir, mais pour être le quatrième pouvoir il faut être digne. » L'autre priorité, c'est aussi d'identifier les journalistes professionnels dans un pays où la carte de presse a cessé d'être délivrée depuis environ deux ans.