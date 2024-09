Sénégal: 'Un championnat national agricole' pour récompenser les meilleures communes (ministre)

Ouonck (Bignona) — Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire compte organiser chaque année "un championnat national agricole", dans le but de récompenser les meilleures communes qui auront atteint un certain niveau de production, a appris l'APS de source officielle, jeudi.

" (...) chaque année, on va organiser un championnat national agricole, et les meilleurs maires seront récompensés", a annoncé le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

S'exprimant lors d'une visite à Ouonck, dans le département de Bignona (sud), Mabouba Diagne a précisé que cette démarche vise à créer une compétition entre les maires.

Le ministre de l'Agriculture a entamé par cette commune, une tournée de deux jours dans la région de Ziguinchor.

Mabouba Diagne a expliqué que ce ce championnat sera un contrat agricole entre les maires et le ministre de l'Agriculture.

"Vous me dites Monsieur le ministre je suis en mesure de produire tant de tonnes de riz, tant de tonnes de blé, tant de tonnes de ceci, de cela. Mais, en contrepartie partie, je souhaiterais que vous me fassiez ça", a-t-il indiqué.

Le ministre de l'Agriculture affirme que ce sera une opportunité pour son département de susciter une "émulation agricole" entre les différentes communes du département de Bignona, voire des autres contrées du pays.

%

Dans cette perspective, il a exhorté les maires du département de Bignona à se regrouper en coopératives agricoles, communales, intercommunales et départementales.

"J'invite les maires des communes environnantes à se rassembler et à mettre sur pied une coopérative intercommunale. Et si vous me faites une coopérative intercommunale au niveau départemental, je vais vous donner un tracteur ", a promis Mabouba Diagne.

Le ministre de l'Agriculture a tenu toutefois à préciser que ce sont des tracteurs subventionnés nécessitant une certaine contribution des bénéficiaires.

Mabouba Diagne a annoncé que son département est en train de réfléchir avec des partenaires techniques et financiers pour voir comment positionner des motoculteurs et des tracteurs dans les 557 communes du Sénégal.

"C'est dire que pour la coopérative agricole intercommunale, voire départementale, il faut un plan d'affaires très bien défini de 2024 à 2029 avec des objectifs, que ce soit sur la riziculture, l'arachide, le maïs, le blé, etc.", a-t-il affirmé.

"Regroupez-vous et faites un plan d'affaires quinquennal de 2024 à 2029", a-t-il encore lancé aux maires et aux élus du département de Bignona.

Selon lui, il y a trois "F" qui sont essentiels pour réussir en agriculture : la formation, la formalisation et le financement.

"Si on a un plan d'affaires bien défini, il y aura 50 mille manières de vous financer à travers d'abord les programmes, la banque agricole, la DER/FJ, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, etc.", a-t-il déclaré.

"Ce qui est d'abord extrêmement important, c'est la formalisation. Regroupez-vous, faites-nous des plans d'affaires", a-t-il suggéré aux maires et élus de Bignona.

Il a indiqué que les jeunes veulent aujourd'hui un accompagnement pour la formation, le financement, la formalisation et la transformation.

Le ministre de l'Agriculture a dans le cadre de cette visite dans les Kalounayes remercié la jeunesse, les femmes et les producteurs pour leur accueil.

"Mention spéciale aux femmes à qui j'ai dédié cette année dans le cadre de la campagne agricole 20% des semences et des engrais", a-t-il déclaré. Il dit avoir pris acte des doléances émises par les populations locales.