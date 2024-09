Sénégal: Gestion et prévention des inondations - D'importants travaux et ouvrages annoncés à Touba et dans les zones à forts risques d'inondation

Le Directeur de la Gestion et de la Prévention des Inondations a annoncé d'importants travaux avec la mise en place d'ouvrages de deuxième génération pour lutter plus efficacement contre les inondations à Touba et dans d'autres zones inondables du pays. Madické Cissé a présidé à Saint-Louis les concertations régionales sur l'hydraulique et l'assainissement en prélude à la concertation nationale prévue au courant du mois d'octobre. Il a compati à la douleur des populations impactées avant de les rassurer quant à l'appui et l'assistance que le gouvernement leur apportera.

La situation des inondations à Touba ne laisse pas indifférente les autorités gouvernementales qui y apporteront toute l'assistance nécessaire aux populations impactées. L'assurance est faite par le Directeur de la Gestion et de la Prévention des inondations, Madické Cissé qui a présidé avec le Gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, les concertations régionales sur l'Hydraulique et l'Assainissement.

Cette cérémonie, a-t-il dit, a pour objectif d'échanger avec l'ensemble des acteurs territoriaux de la région pour discuter sur les questions de l'hydraulique et de l'assainissement dans leurs localités. Madické Cissé a révélé que l'État est en train de travailler sur des solutions en matière de gestion des inondations dans le cadre des changements climatiques.

« Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a inauguré le 12 septembre passé un radar météorologique. Aujourd'hui, nous avons mis ce dispositif à Diamniadio pour surveiller toute la région de Dakar et une partie de la région de Thiès c'est-à-dire de Mbour jusqu'à Tivaouane et nous comptons également multiplier ces actions pour une maîtrise de l'information climatique et la connaissance exacte des phénomènes météorologiques », a-t-il laissé entendre tout en annonçant une vaste campagne de communication et d'information pour que les personnes ne puissent plus occuper les zones à forts risques d'inondations. Les localités concernées sont Touba, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Kolda, Kédougou et Tambacounda.

« Nous sommes également en train de mettre en place des ouvrages de deuxième génération à Touba qui peuvent drainer 60 000 m3 d'eau soit 600 millions de litres d'eau en 1h. Aujourd'hui, les canaux sont déjà réalisés et il ne nous reste que le bassin.

Dès qu'on le termine vous allez voir que le dispositif sera beaucoup plus efficace et on espère bien qu'avant l'hivernage prochain on va terminer carrément ce bassin, ce qui va donner une importance capitale aux 07 km de réseau parce que ce sont des canaux de dimensions 03 mètres de largeur et 02 mètres de profondeur que nous sommes en train de réaliser à Touba et dans les zones à forts risques d'inondations », a conclu M. Cissé au terme de cette rencontre tenue à la salle de conférence de la Gouvernance de Saint-Louis.