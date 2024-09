M Dame Mbodj, Directeur de la Société de gestion des Infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP), a appelé à l'optimisation des nouvelles infrastructures nationales pour le développement, lors de sa conférence de presse organisée, mercredi dernier, dans les pôles urbains de Diamniadio.

Dame Mbodj, DG de la SOGIP, a mis en avant l'importance des nouvelles infrastructures au Sénégal, notamment la gare des Gros porteurs, Dakar Arena, le Centre des Expositions et le Stade Abdoulaye Wade. Selon lui, ces infrastructures visent à résoudre plusieurs problèmes majeurs, tels que les embouteillages et le désordre en centre-ville, tout en contribuant au développement économique national.

Dame Mbodj a d'abord évoqué la gare des Gros porteurs, qui peut accueillir jusqu'à 210 marchands, et joue un rôle crucial dans la réorganisation urbaine en facilitant l'approvisionnement des détaillants et en réduisant la congestion dans la capitale. Il a également souligné que ces infrastructures sont gérées par des entités nationales comme la SIP et la SOGIP.

Ensuite, il a détaillé les atouts de Dakar Arena, une salle multifonctionnelle d'une capacité modulable allant de 15 149 à 18 000 places, qui peut accueillir des événements culturels et sportifs de grande envergure. De nombreux événements y ont déjà été organisés, comme des cérémonies de graduation, des concerts et des rencontres sportives. Mbodj a même suggéré que le concours général puisse être déplacé à Dakar Arena pour bénéficier de sa plus grande capacité par rapport au Grand Théâtre.

%

Il a abordé également le Centre des Expositions, qui offre un espace total de 21 000 m², avec des salles modulables pouvant accueillir divers événements nationaux et internationaux. Le centre a déjà été utilisé pour des événements majeurs comme le Forum de l'eau et la prestation de serment de deux présidents du Sénégal.

Enfin, le Dg de la Sogip a mis en lumière le stade Abdoulaye Wade, une infrastructure polyvalente de 50 000 places, adaptée non seulement aux événements sportifs, mais aussi aux concerts, séminaires, et autres événements professionnels. Mbodj a remercié les entreprises et ministères qui ont déjà utilisé ces infrastructures, comme Dangote et le ministère des Infrastructures et des Transports. Il a conclu en encourageant les institutions publiques et privées, ainsi que les Sénégalais, à profiter de ces infrastructures modernes, soulignant leur coût abordable et leur potentiel pour soutenir le développement économique et social du pays.