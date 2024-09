Sénégal: Diamniadio, un pôle urbain en pleine mutation - L'équation des infrastructures encore sous exploitées

Diamniadio, situé à quelques dizaines de kilomètres de Dakar, est un projet ambitieux qui vise à transformer l'économie sénégalaise.

Ce pôle urbain en pleine expansion accueille des infrastructures majeures telles que le Marché d'Intérêt National (MIN), la Gare des Gros Porteurs, le Stade Abdoulaye Wade et le Dakar Arena, ainsi que le Centre des Expositions. Ces infrastructures sont censées jouer un rôle clé dans le développement du Sénégal. Cependant, plusieurs d'entre elles restent sous-exploitées en raison de problèmes d'accessibilité et de mobilité.

En visite diligentée par la Sogip (Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose) mercredi, les professionnels des médias ont eu droit à se familiariser, dès le début, avec le Marché d'Intérêt National (MIN) de Diamniadio, conçu pour structurer la distribution des produits agroalimentaires au Sénégal. Inspiré du célèbre marché de Rungis en France, cet espace impressionnant comprend des chambres froides, des magasins et des espaces de stockage modernes.

Cependant, malgré ces infrastructures de pointe, une partie du marché reste vide et sous-utilisée. M. Osem Diallo, le directeur d'exploitation et des partenariats du MIN, souligne que le potentiel du marché est encore loin d'être atteint. « Nous avons de grandes capacités de stockage, mais l'affluence n'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Il est crucial d'améliorer l'accès pour attirer davantage de commerçants ».

Les problèmes de décontamination représentent des enjeux majeurs pouvant impacter l'économie d'un pays. Pour cette raison, un laboratoire a été mis en place pour assurer des analyses efficaces et des résultats rapides. Ce laboratoire peut traiter jusqu'à 90 échantillons alimentaires par jour, ce qui représente 450 échantillons par semaine, 1 800 par mois, et environ 21 000 par an. Cela revêt une importance capitale pour le contrôle des produits alimentaires au niveau national. Le laboratoire a été conçu pour éviter toute contamination entre les produits entrants, en respectant le concept de « la marche en avant ».

Monsieur Touré, responsable de l'infrastructure, explique : « Différentes salles sont dédiées à divers types d'échantillons. Ces échantillons doivent être conservés dans des conditions idéales afin d'éviter leur détérioration. Certaines salles sont spécialisées dans la décontamination des produits avant qu'ils ne soient éliminés. D'autres salles, comme celles de biologie moléculaire, permettent de détecter des bactéries via des équipements sophistiqués tels que des spectromètres. Le laboratoire s'intéresse également à la chimie, la microbiologie et le phytosanitaire, afin de garantir la maturité des produits testés ».

Le marché d'intérêt national a été construit selon une forme en U, inspirée du modèle français du marché international de Rungis, avec pour objectif d'organiser la distribution des produits agroalimentaires et de décongestionner Dakar. Le gouverneur de Dakar a récemment pris un arrêté (02-144) fixant le marché d'intérêt national comme site exclusif de déchargement et de stationnement des véhicules transportant des fruits et légumes vers la capitale.

Le marché dispose de plusieurs types de magasins de stockage : 45 magasins de 150 m², avec mezzanine de 75 m² et chambres froides de 35 m² ; des magasins modulables de 150 m², sans chambre froide ; 72 magasins de 75 m² destinés au stockage de produits secs ; deux grandes chambres froides de 350 m², chacune capable de stocker 400 tonnes de marchandises. « Ces infrastructures permettent de mieux organiser la distribution des produits agroalimentaires à Dakar, en optimisant le stockage, la conservation, et la commercialisation des marchandises », a révélé le directeur des exploitations et des partenariats

Juste à côté du marché, on trouve la Gare des Gros Porteurs qui vise à fluidifier la circulation des camions transportant des marchandises à grande échelle. Cependant, elle connaît également des difficultés. Tous les responsables sur place semblent déplorer la lenteur des travaux d'infrastructure. « Le concept de cette gare est bon, mais tant que les routes ne sont pas terminées, il sera difficile d'atteindre une pleine exploitation de cet espace », relève-t-on.

Stade Abdoulaye Wade et Dakar Arena, deux infrastructures emblématiques

Diamniadio abrite également des infrastructures sportives emblématiques: le Stade Abdoulaye Wade et le Dakar Arena. Le stade, qui peut accueillir plus de 50 000 spectateurs, est un joyau de l'architecture sportive sénégalaise. Cependant, il reste souvent vide, en dehors des grands événements sportifs. « Le coût d'entretien est élevé, et nous devons organiser davantage d'événements diversifiés comme des concerts et des expositions pour rentabiliser ces infrastructures », explique la directrice des exploitations de la Sogip, Mme Diop Tabara Diallo.

Le Dakar Arena, quant à lui, est un espace moderne dédié aux sports en salle et aux spectacles. Il a une capacité de 15000 places modulables et est polyvalent. Il répond aux normes internationales les plus exigeantes. Ses équipements de dernière génération permettent d'accueillir des événements sportifs et culturels avec la même efficacité en compétition nationale et internationale de basket Ball, boxe, judo entre autres, a révélé la Directrice des exploitations Mme TabaraDiallo.

Tout comme le stade, il fait face à des défis similaires liés à son accessibilité.

Le Centre des Expositions, l'avant-dernière étape de la visite des journalistes, est conçu pour devenir un carrefour des échanges internationaux. Il a été pensé pour accueillir des foires, des salons et des événements commerciaux de grande envergure. Pourtant, le centre n'est pas encore pleinement opérationnel en raison des routes non terminées et du manque de transports publics dans la zone. « Les infrastructures sont là, mais sans accès facile. Elles ne pourront jamais être exploitées pleinement », affirment les responsables.

La visite du pôle de Diamniadio met en lumière les défis auxquels ces infrastructures sont confrontées. La plupart des routes sont inachevées, et les embouteillages autour des principaux points d'intérêt, comme le MIN et la Gare des Gros Porteurs, limitent leur exploitation. Le gouvernement doit impérativement accélérer les travaux routiers et améliorer les transports publics pour garantir une rentabilité optimale.