Angola: L'IDA préconise l'adoption de systèmes alimentaires plus durables

Luanda — Le directeur général de l'Institut de Développement Agraire (IDA) a défendu vendredi, à Luanda, la nécessité de promouvoir et d'adopter des systèmes alimentaires plus durables, résilients, compétitifs et inclusifs, avec la participation de divers acteurs.

Intervenant à l'ouverture de la table ronde sur "Recherche et développement, opportunités et défis pour l'agriculture et l'élevage en Angola", le responsable a souligné les grands défis du pays en matière de recherche, d'enquête et de développement agricole.

Selon le directeur général de l'IDA, dans toutes les économies, la production locale et durable d'aliments est fortement impactée par l'agriculture familiale.

"Par rapport à l'agriculture commerciale, la production locale et durable d'aliments implique la majorité des producteurs et apporte une grande contribution à l'alimentation des populations", a-t-il souligné.

Il a expliqué que, compte tenu des stratégies et des activités impliquées dans l'agriculture familiale dans le monde, il est illusoire de s'attendre à ce que des modèles d'agriculture simplifiée, fortement dépendants d'intrants modernes, soient adoptés de manière uniforme et efficace dans toutes les régions, en particulier dans celles soumises à des restrictions en matière d'accès à la nourriture.

« La crise climatique et ses effets sur l'agriculture, ainsi que la croissance démographique, très forte dans les pays en développement, mettent en évidence la nécessité d'une agriculture résiliente qui continue à produire suffisamment de nourriture en quantité et en qualité », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que le pays compte 8.500 champs-écoles, avec plus de 1.150.000 familles.

"La vérité est que nous avons environ 3 millions et 100 familles à soutenir dans les zones rurales, mais il y a tout un processus d'intégration pour que la majorité des familles fassent partie de tout ce processus d'assistance", a-t-il souligné.

Il a ajouté que le nombre d'écoles de terrain a augmenté et, avec cela, le nombre de familles participant à ce processus d'accès à la connaissance augmente.

Felismino da Costa a également fait savoir qu'au niveau des champs-écoles et des coopératives, des fonds communautaires sont créés, qui servent d'instrument d'autonomisation des familles.

De son côté, l'agricultrice Teresa Mariz, résidente de la province de Moxico, connue comme la reine du manioc, a fait savoir qu'elle produit 800 tonnes de manioc par an, approvisionnant une industrie de la ville de Luena, qui transforme le produit en farine de manioc.

Teresa Mariz assure que l'exploitation agricole s'étend sur mille hectares et qu'elle travaille sur 600 hectares, avec 59 ouvriers.

La mission première de l'Institut pour le Développement Agraire (IDA) est de mettre en oeuvre les orientations gouvernementales, en jouant un rôle décisif dans le renforcement de l'agriculture familiale, vers la diversification de l'économie, rendant le pays de plus en plus autosuffisant.

L'IDA est un institut stratégique du Ministère de l'Agriculture et des Forêts (MINAGRIF) chargé de réaliser des tâches telles que le renforcement de l'organisation des communautés rurales, l'orientation et la formation technique des agriculteurs familiaux, tant dans les groupes d'entraide que dans les associations et coopératives agricoles et stimuler la commercialisation des excédents de la production agricole.