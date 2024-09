Ile Maurice: Swan General réclame plus de Rs 70 m à l'Etat et à la Météo

Rs 70 333 095 : tel est le montant des dommages réclamés par Swan General. Cela fait suite aux inondations du 30 mars 2023 à Port-Louis. Le procès est dirigé contre l'Etat, le ministère de l'Environnemnt, la Météo, le ministère des Infrastructures nationales, la Road Development Authority, la municipalité de Port-Louis et la General Construction Limited. La plainte concerne les indemnités payées à des assureurs par Swan General après les dommages causés par les inondations du 30 mars 2013.

Lors des débats préliminaires, la juge Karuna Devi Gunesh-Balaghee a pris note des arguments mis en avant par le plaignant et les défendeurs. La juge a rejeté la plainte de Swan General contre l'Etat, le ministère de l'Environnement et le ministère des Infrastructures nationales. La juge a statué que Swan General n'a pu établir que ces derniers ont la garde des constructions des bâtiments et autres développements autorisés par la municipalité de Port-Louis.

Quant à la Météo, le plaignant n'a pu prouver que la station météorologique est un département gouvernemental autorisé. La juge a donc rayé la plainte instruite contre la Météo. Pour rappel, de grosses pluies s'étaient abattues sur Port-Louis le 30 mars 2013 entre 13 et 16 heures. Plus de 136 mètres cubes de pluie avaient été enregisrés à Port-Louis. Ce qui avait causé des inondations. Les canaux de Port-Louis avaient débordé.

Les inondations avaient causé des dommages substantiels dans la capitale. L'eau venant du Ruisseau du Pouce "was clogged due to the construction works and this caused the water level to rise and flood the Caudan Area". L'affaire sera à nouveau mentionnée le 8 octobre afin de permettre aux autres défendeurs de prendre une décison à la suite de ce jugement interlocutoire.