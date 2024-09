Sénégal: Mbour - Marche vers les législatives - L'opposition s'enrichit d'un nouveau parti et d'un nouveau mouvement

La coalition Benno Bokk Yakaar a connu en début de semaine dans la commune et le département de Mbour deux faits politiques majeurs que sont la création d'un parti politique et d'un mouvement politique.

Ces deux structures, portées par Cheikh Issa Sall et Maguette Sène, respectivement maires de Mbour et Malicounda, introduisent une nouvelle dans la recomposition politique de l'opposition, en marche vers les Législatives de 2024.

Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour a rendu public la création de son parti dénommé Parti de l'unité nationale pour l'intégration le travail et l'équité. Selon ses propos justifiant son option: « Les difficultés qu'éprouvent actuellement les Sénégalaises et Sénégalais et les multiples dérives constatées sur la scène publique interpellent tous les républicains ayant en bandoulière la quête pour l'émergence d'un Sénégal où règne la paix et une prospérité partagée ».

Par conséquent, il est plus qu'urgent d'infléchir cette situation très préoccupante qui risque malheureusement de s'aggraver jour après jour pour, enfin, replacer le Sénégal sur l'orbite d'un développement inclusif et durable. C'est dans ce contexte marqué par les graves dangers qui guettent notre pays, que s'inscrit la création de l'Union nationale pour l'intégration, le travail et l'équité (Unite), a-t-il relevé.

L'acte politique posé en début de semaine en dit long sur l'avenir politique de la coalition politique Benno Bokk Yakaar dans la commune et le département de Mbour. En effet, le fondateur du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour qui s'était affilié à l'Alliance pour la République a pris une option courageuse devant le mener à prendre son destin en main.

De par le passé, il s'était mû en un monstre politique déboulonnant le dernier maire socialiste. Cheikh Issa Sall , devenu maire e Mbour, avait aussi les coudées pour imposer son leadership. Reste à savoir si, aujourd'hui, ses anciens amis républicains lui pardonneront ce largage. Le cas n'est pas beaucoup différent de celui de Maguette Sène, le maire de Malicounda.

Bien que n'ayant pas coupé les amarres avec Bby, il a pris ses distances en créant un mouvement à la veille des législatives 2024. La coalition Bby va-t-elle accepter cette donne pouvant influer sur les listes ? En tout cas, le leader politique incontesté dans la commune de Malicounda va devoir désormais faire face dans l'arène politique en tant que chef d'un mouvement.