Le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a effectué une visite de travail de quelques heures dans le département de Sédhiou et de Bounkiling et fera l'étape de Goudomp aujourd'hui, vendredi. Mabouba Diagne exprime sa satisfaction de constater une bonne levée végétative des cultures et s'engage à mieux accompagner les producteurs. Il leur demande d'élaborer un plan d'affaire pour optimiser leurs rendements suivant une bonne planification.

A pas de charge et dans les vastes étendues de parcelles de Séfa tout comme à Touba Fall dans le Bogal et à Kandialon, le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage et toute la forte délégation qui l'accompagne ont posé le regard sur la bonne levée végétative des cultures. « C'est avec une satisfaction totale que j'ai visité les périmètres agricoles de Sédhiou. C'est la cinquième station agricole avec des spéculations comme le maïs, le sorgho, le mil, le riz. Et si nous formons ces jeunes, ces femmes et ces populations, ils vont faire le travail attendu », dixit le ministre Mabouba Diagne.

Une pluviométrie abondante et la situation phytosanitaire calme ont été constatées : « c'est une situation phytosanitaire calme. Aucune attaque n'a été constatée. Il suffit juste de poser le regard sur ces cultures-là pour s'en rendre compte ».

A Séfa, le jeune Jean Mendy chef des ouvriers agricoles déclare au ministre qu'avec un peu de soutien et d'encadrement technique, le chemin de la migration irrégulière ne va plus enchanter les jeunes. « Nous avons dit au ministre que nous avons une bonne disponibilité des terres ici et avec un accompagnement de qualité, nous, jeunes, n'aurons plu le goût de risquer nos vies dans des embarcations de fortunes », explique le jeune homme manifestement très averti.

Dans les domaines agricoles communautaires (DAC) de Séfa, le ministre a fait beaucoup de recommandations dans le sens de l'amélioration des productions en vue d'une autosuffisance alimentaire. Partout où est passé la délégation du ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, la satisfaction est grande de voir la tutelle à côté sans toutefois inhiber les doléances ici relevées par le ministre Mabouba Diagne. « Ils demandent d'être accompagnés, d'être formés, d'être financés, de disposer des équipements agricoles et des engrais dès le mois de décembre ou janvier et des semences certifiées pour faire le job », rappelle-t-il.

Et de s'engager à les accompagner : « il y a 557 communes au Sénégal, dites-nous le nombre de tracteurs et de semoirs que vous voulez et nous, Etat, avec un plan d'affaire à l'appui, cela va nous aider dans la planification ». Le ministre et sa délégation ont pris la direction de Ziguinchor et feront l'étape du département de Goudomp ce vendredi dans l'extrême sud de Sédhiou.