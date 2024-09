Afrique: Licence CAF - C - Brazzaville accueille la formation des entraîneurs

La Licence CAF - C a été instaurée à Brazzaville, une initiative prometteuse qui ambitionne de transformer la jeunesse congolaise à travers le sport. Trente entraîneurs se sont réunis, le 16 septembre, dans la capitale congolaise pour entamer une formation qui s'étendra jusqu'au 16 novembre.

Cette formation est animée par Jean Eloi Mankou, instructeur expérimenté, qui partagera son expertise à travers trois modules soigneusement conçus. Dans son discours d'ouverture, Henri Endzanga, vice-président de la Fédération congolaise de football, a souligné l'importance de cette initiative, rappelant que « la fédération a toujours fait de la formation son cheval de bataille ».

Un des objectifs majeurs de la Licence CAF - C est d'équiper les entraîneurs des compétences nécessaires pour concevoir un projet de jeu efficace. Les participants acquerront des stratégies adaptées à leurs équipes, tout en mettant l'accent sur l'importance du jeu collectif et l'intégration des jeunes joueurs dans un système d'entraînement évolutif. Les sessions théoriques et pratiques permettront de renforcer leur compréhension du jeu.

Un autre aspect fondamental de cette formation est d'apprendre aux entraîneurs à élaborer un système d'entraînement pour les jeunes joueurs. Cela requiert non seulement une maîtrise des techniques d'entraînement, mais également une approche pédagogique appropriée à chaque tranche d'âge. Les entraîneurs seront formés à créer un environnement d'apprentissage stimulant, propice à l'épanouissement des jeunes talents.

La gestion d'une séance d'entraînement est un domaine en soi. Les formateurs apprendront à concevoir des séances équilibrées qui tiennent compte des besoins spécifiques des joueurs, tout en garantissant un rythme engageant et motivant. Les entraîneurs compétents sont ceux qui parviennent à capter l'attention de leurs athlètes et à adapter leur méthode d'enseignement aux styles d'apprentissage individuels.

Enfin, l'une des compétences les plus cruciales abordées dans cette formation est la capacité à gérer le déroulement d'un match. Les entraîneurs devront développer des compétences stratégiques pour réagir à différents scénarios en temps réel. Cette aptitude à analyser le jeu et à prendre des décisions rapidement peut faire toute la différence sur le terrain.

La Licence CAF - C constitue une occasion exceptionnelle pour les entraîneurs congolais d'améliorer leurs compétences et de renforcer les bases du football local. À travers cette formation, ils ne se limiteront pas à acquérir des compétences techniques, mais deviendront également des figures de proue au sein de la communauté footballistique, inspirant la prochaine génération de joueurs. Comme l'a souligné Henri Endzanga, le défi est lancé et il incombe à chacun de l'accepter. Ensemble, ils forment une cohorte d'entraîneurs capables d'élever le niveau du football congolais vers de nouveaux sommets.