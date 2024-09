Afrique: Prix Plume d'or 2024 - Clemmy Sounga Kouba remporte le sacre de la première édition

Agé de 20 ans, Clemmy Sounga est l'heureux gagnant de la première édition du concours de nouvelle organisé par l'association socio-culturelle Arts et Mondes, grâce à son oeuvre de huit pages intitulée Calypso 2072, sortie en février dernier.

La nouvelle avait été annoncée, le 15 septembre, par les organisateurs de ce concours dont la mission principale est d'initier et de soutenir des projets à caractère artistique, culturel et social. Le but étant de contribuer à favoriser l'intérêt des jeunes pour la littérature mais aussi permettre la découverte de très jeunes talents dans le domaine de l'écriture au sein du continent.

Après avoir recueilli une centaine de textes venus de douze pays dont dix d'Afrique Francophone, à savoir le Congo, la RDC, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Benin, le Gabon et le Ghana, le jury a finalement porté son choix sur l'oeuvre du Congolais Clemmy Sounga en raison du choix audacieux qu'il a fait de présenter une nouvelle dystopique qui aborde des thématiques très actuelles, notamment la question du changement climatique, l'immigration et les politiques totalitaires.

« Calypso 2072 est à la base le premier chapitre d'un roman en cours que j'ai ajusté en nouvelle pour le concours. C'est une mise en garde sur ce qui peut arriver à l'avenir si les Congolais ne prennent pas les choses en main, si nous ne changeons pas de mentalité et si nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent face au changement du climat », a déclaré Clemmy Sounga. Et de poursuivre : « Je suis content de remporter ce prix car cela m'encourage à persévérer dans l'écriture, à continuer d'écrire des nouvelles. C'est un genre qui me permet de travailler mon style de faire mes premiers pas vers mon rêve ».

De l'écriture au slam en passant par la musique

Depuis tout petit Clemmy Sounga écrit des poèmes et des histoires sans vraiment savoir écrire. Et ce n'est qu'en 2017 qu'il a eu ce réel déclic, empruntant notamment le style poétique et en s'intéressant à d'autres genres littéraires. En 2023, il occupe la deuxième place à la compétition de la nouvelle de la nuit de la lecture organisée par l'institut français du Congo.

Jeune passionné, il aspire à être écrivain. « Pour l'instant je ne parlerai pas de courant de pensée mais plutôt d'influences. Parmi elles, je peux citer « Fann Atiki, auteur du roman Cave 72, et des films post-apocalyptiques, qui se feront sentir dans mes prochaines nouvelles, particulièrement dans les thématiques que j'aborderai », a-t-il affirmé

Le slam pourtant moins connu au Congo est une discipline qui le fascine en raison de la notion de partage en termes d'émotion et de message à véhiculer. Il fait partie du groupe Styl'Oblique depuis 2017, au sein duquel il se sent épanoui aussi bien artistiquement que humainement. « La notion d'écoute, comme on aime se le dire entre slameur, c'est une bouche qui parle et des oreilles qui écoutent. Le slameur n'est pas forcément un revolté. Il exprime sa pensée qui peut ou ne pas être engagée. Il dispose d'une infinité de thématiques qu'il peut aborder comme bon lui semble », a-t-il expliqué

Clemmy Sounga a reporté plusieurs prix depuis le début de sa carrière, en l'occurrence le tremplin slam en 2017, la compétition interscolaire de slam en 2019, troisième place à la compétition Dis-moi Dix mots, en 2021, il est vice-champion de la compétition de nouvelle de la nuit de la lecture... Il s'essaie dans la musique, particulièrement le style rap et aspire être une figure importante de la culture au Congo et en Afrique.

Notons que le Prix Plume d'or est un concours d'écriture, notamment de nouvelles, qui s'adresse principalement aux jeunes de moins de 26 ans, vivant en Afrique francophone. Il a pour objectif principal de récompenser les jeunes pour leur créativité et leur talent, mais aussi de provoquer plus d'engouement autour du livre et de la littérature en milieu scolaire et universitaire. Une deuxième édition est prévue pour l'année prochaine ainsi que la parution d'un recueil de nouvelles des dix meilleurs textes de la première édition.