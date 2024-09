Maroc: Marrakech Air Show 2024 - Une nouvelle édition sous le signe de l'excellence et de l'innovation, du 30 octobre au 2 novembre

Marrakech — La base aérienne militaire de Marrakech accueillera, du 30 octobre au 2 novembre 2024, la 7ème édition du Marrakech Airshow (MAS), l'un des événements aéronautiques les plus prestigieux d'Afrique.

Depuis son lancement en 2008, ce salon international dédié à l'aéronautique et au spatial, organisé conjointement par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Administration Nationale de la Défense et MEDZ, filiale de la Caisse de dépôt et de Gestion, monte en puissance au fil des éditions et affiche une progression continue témoignant de son attrait et du positionnement du Maroc en tant que plateforme industrielle aéronautique mondiale.

La position stratégique du pays, associée à son infrastructure de classe mondiale et à ses investissements dans la technologie, en fait un hub régional incontournable de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense, indique un communiqué des organisateurs.

"Sur Hautes Instructions Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Marrakech Air Show s'impose comme une plateforme d'échange et de collaboration unique pour les acteurs de l'industrie aéronautique mondiale", souligne la même source, relevant que cette nouvelle édition promet d'être encore plus riche en nouveautés et en opportunités d'affaires.

"Grâce à la vision Royale, une industrie aéronautique forte s'est développée au cours des 20 dernières années offrant aujourd'hui un incroyable potentiel d'opportunités aux acteurs mondiaux du secteur", note le document, expliquant qu'aujourd'hui ce sont plus de 147 entreprises installées au Maroc, créant plus de 20.000 emplois et un taux d'intégration de 40%, parmi les plus élevés au monde.

Le Salon connaîtra cette année une participation sans précédent avec 12.500 m2 d'expositions, 300 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.

Cette édition mettra particulièrement l'accent sur l'innovation et les nouvelles technologies, avec un espace dédié aux start-ups et aux projets de recherche. Les enjeux de la transition énergétique et de la mobilité durable seront également au coeur des débats. Le Marrakech Air Show est le lieu idéal pour développer de nouveaux partenariats et découvrir les dernières innovations et technologies en présence des plus grands acteurs mondiaux de l'aéronautique.

Le Marrakech Air Show est un événement de premier plan dans l'industrie aéronautique et de la défense, organisé tous les deux ans à Marrakech. Depuis sa création, le salon s'est imposé comme une plateforme incontournable pour présenter les dernières avancées technologiques et favoriser les partenariats internationaux.

L'événement attire une diversité de participants, y compris des leaders de l'industrie, des responsables gouvernementaux, des innovateurs et des passionnés d'aviation du monde entier. Le Marrakech Air Show s'engage à promouvoir l'innovation technologique, à faciliter le développement commercial et à renforcer l'écosystème aéronautique au Maroc et au-delà.