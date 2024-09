Maroc: Dons royaux aux Chorfas des zaouïas Harrakia et Raissounia et aux adeptes de Moulay Ali Boughaleb

Tétouan — Une commission royale a procédé, jeudi, à la remise de dons royaux aux Chorfas des zaouïas Harrakia et Raissounia à Tétouan et aux Chorfas et adeptes de Moulay Ali Boughaleb à Ksar El Kébir, à l'occasion du 26ème anniversaire de la disparition de feu SM Hassan II, que Dieu ait Son âme.

A Tétouan, la remise de ce don a eu lieu lors de deux cérémonies religieuses organisées en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazzak Mansouri, de représentants des autorités locales, sécuritaires et militaires, des membres du Conseil local des Oulémas, d'élus et de personnalités civiles, ainsi que de nombre d'adeptes des zaouïas Harrakia et Raissounia.

Au mausolée Moulay Ali Boughaleb à Ksar El Kébir, la commission royale a procédé, en présence du gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, de responsables civils et militaires, et d'élus, à la remise d'un don royal aux Chorfas et adeptes de ce Saint homme.

Après la récitation de versets du Saint Coran, l'assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l'âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde .