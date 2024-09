Maroc: Artisanat - Remise d'un lot de matériel au profit de onze coopératives de Taza et Taounate

Taza — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a remis, jeudi, un lot de matériel professionnel à onze coopératives oeuvrant dans le domaine de la fabrication de produits végétaux dans les provinces de Taza et Taounate. Cette opération qui a ciblé dix coopérations à Taza et une à Taounate, vise à soutenir et accompagner ces coopératives actives dans le domaine de la production et la commercialisation des produits végétaux, en vue de développer leurs activités et améliorer leurs revenus et ceux de leurs collaborateurs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat et de coopération relative au programme de soutien et d'accompagnement des coopératives opérant dans le secteur de l'artisanat, signée entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, l'office de développement de la coopération et la Maison de l'artisan.

L'opération a mobilisé un investissement de près de 4 millions de DH, dont 2 MDH assurés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et autant par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

Youssef Rabouli, responsable de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à Fès-Meknès a souligné à la MAP, que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national d'insertion des jeunes à l'aide d'activités économiques et du programme du renforcement des capacités des coopératives opérant dans l'artisanat, ajoutant qu'elle traduit la haute sollicitude dont SM le Roi entoure les jeunes et leur insertion professionnelle.

Dans le cadre de ce programme, les coopératives concernées avaient bénéficié de formation dans le cadre du soutien aux artisans et à leurs collaborateurs, a-t-il fait savoir, ajoutant que cet effort se poursuivra par une formation dans le domaine de la commercialisation notamment digitale.

De son côté, le directeur régional de l'artisanat à Taza, Mohamed Boudlal a indiqué que la distribution de ce matériel intervient dans le cadre de l'accompagnement des artisans pour qu'ils puissent développer leurs activités et améliorer les revenus et les conditions de vie des coopérants, femmes et hommes en les intégrant dans le le tissu économique et social. Plusieurs bénéficiaires de ces équipements ont mis l'accent sur l'importance de cette initiative de nature à contribuer au renforcement des capacités des coopératives.