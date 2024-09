Maroc: Le pays, invité d'honneur de la 6è Foire gastronomique d'Alicante

Madrid — Le Maroc sera l'invité d'honneur de la 6ème édition de la Foire gastronomique d'Alicante, qui aura lieu du 27 au 30 septembre courant dans cette ville portuaire du sud-est de l'Espagne. Cette édition, qui verra la participation de plus de 250 exposants, devrait accueillir plus de 75.000 visiteurs, selon les organisateurs.

La participation marocaine, fruit d'une collaboration entre l'Ambassade du Maroc en Espagne, l'Agence de la Promotion et du Développement du Nord (APDN) et le Consulat du Royaume à Valence, aura pour objectif de promouvoir le patrimoine culinaire du pays, à travers l'exposition de produits gastronomiques et un programme de cooking shows, qui sera animé par le chef tangérois Amer Bouhlal.

Durant les quatre jours de la foire, les visiteurs du stand marocain pourront aussi découvrir les atouts touristiques du Royaume, à travers des supports écrits et audiovisuels, et auront l'occasion de savourer les délices et créations de Najat Kaanache, grande cheffe cuisinière marocaine formée dans les restaurants les plus prestigieux du monde, indique-t-on.

La Foire gastronomique d'Alicante est considérée comme le plus grand évènement culinaire d'Espagne, où 120 étoiles Michelin et 10 Soleils Repsol se réuniront cette année, pour faire découvrir au public et aux producteurs les dernières tendances et les différentes spécialités et produits gastronomiques de l'Espagne et d'ailleurs.

Au programme de cet événement gastronomique, organisé notamment par la Députation d'Alicante, la Chambre de commerce, l'institution Foire d'Alicantina et l'office de tourisme de Valence, figurent notamment des conférences gastronomiques, des ateliers, des concours, des dégustations et ventes de produits.